Cosa vedere su Netflix questo weekend? Le serie imperdibili

Siete alla ricerca della perfetta serie tv o film da guardare su Netflix questo weekend ma non sapete cosa scegliere? Vi aiutiamo noi con il nostro consueto appuntamento con i consigli Netflix del fine settimana. Tra le innumerevoli proposte che la piattaforma di streaming ci mette davanti agli occhi ogni settimana, scegliere una serie tv, ma soprattutto mettere d'accordo tutti, non è poi così semplice, specialmente se si hanno gusti diversi. Ecco allora qualche consiglio utile per aiutarvi nella scelta di quale serie o film vedere in streaming in questo nuovo weekend di fine settembre/inizio ottobre 2023. Questo fine settimana, infatti, le novità Netflix sono tante e tra queste alcuni titoli molto interessanti. Da non perdere la docu-serie su Vasco Rossi, Il Supervissuto, il nuovo film thriller con Benicio Del Toro e Justin Timberlake, Reptile e, infine, la docu-serie sul mistero irrisolto della morte di Jill Dando.

Se siete pronti a immergervi in tutto il meglio di Netflix di questo fine settamana ecco le più interessanti storie immaginarie da gustarsi su Netflix in questo nuovo weekend che va dal 29 settembre al 1 ottobre 2023.

Il supervissuto, se siete fan di Vasco Rossi e amate le docu-serie

Iniziamo con una delle serie Netflix più attese dell'anno: Il Supervissuto, la docu su Vasco Rossi. Questo titolo, imperdibile sia che si sia fan della rockstar che non, racconta in 5 episodi, la vita e alla carriera di Vasco Rossi tra scandali, successi, cadute, rialzate, il tutto vissuto sempre "al massimo" come solo Vasco Rossi sa fare.

La serie segue Vasco nei luoghi più importanti per lui, da Zocca, sua città natale, a Los Angeles e, attraverso interviste, materiali d’archivio e testimonianze di chi lo ha accompagnato in questi anni, ripercorre la sua e le molte storie che stanno dietro alle sue indimenticabili canzoni. Forse questa serie è un po' statica e poco "maleducata" come Vasco avrebbe meritato ma sicuramente da vedere.

Reptile, se amate i thriller

Se amate i thriller non potete perdervi il nuovo film con Benicio Del Toro e Justin Timberlake, Reptile. La storia? In seguito al brutale omicidio di una giovane agente immobiliare un tenace detective cerca di risolvere un caso in cui niente è come sembra, frantumando nel frattempo le illusioni della propria vita.

Jill Dando: un mistero irrisolto, la serie perfetta per gli amanti del true crime

E infine, per tutti gli amanti dei true crime, c'è una nuova docu-serie ispirata al mistero irrisolto della morte di Jill Dando. Nel 1999 la leggenda della radiotelevisione britannica Jill Dando è uccisa da un colpo di pistola sulla porta di casa, in pieno giorno.

Il delitto rimane irrisolto nonostante una delle più grandi indagini di omicidio della storia britannica. Questa serie in tre parti conduce gli spettatori attraverso i colpi di scena di un vero e proprio giallo, mentre la famiglia, gli amici, i giornalisti, gli investigatori e gli avvocati affrontano l'interrogativo: chi l'ha uccisa?