Cosa vedere su Netflix questo weekend, le serie (e i film) imperdibili

Siete alla ricerca della perfetta serie tv o film da guardare su Netflix questo weekend ma non sapete cosa scegliere? Vi aiutiamo noi con il nostro consueto appuntamento con i consigli Netflix del fine settimana. Tra le innumerevoli proposte che la piattaforma di streaming ci mette davanti agli occhi ogni settimana, scegliere una serie tv, ma soprattutto mettere d'accordo tutti, non è poi così semplice, specialmente se si hanno gusti diversi. Ecco allora qualche consiglio utile per aiutarvi nella scelta di quale serie o film vedere in streaming in questo nuovo weekend che va dal 3 al 5 novembre 2023.

Questo fine settimana, infatti, le novità Netflix sono tante e interessantissime. Da non perdere il nuovo film di Ferzan Ozpetek Nuovo Olimpo perché è puro romanticismo. Segnaliamo anche la nuova miniserie Netflix dai produttori di Stranger Things, Tutta la luce che non vediamo, un racconto incantevole che segna il ritorno di Hugh Laurie (Dr. House) sul piccolo schermo. E poi c'è anche il ritorno della serie turca Il Sarto con la terza stagione.

Nuovo Olimpo perché è un film di un romanticismo unico

Che grande regalo ci ha fatto Ferzan Ozpetek e che grande regalo ci ha fatto Netflix con Nuovo Olimpo, l'ultimo bellissimo film del regista italiano. Siamo alla fine anni '70 e i due protagonisti del film sono giovani, belli e hanno appena 25 anni. Si incontrano per caso e si innamorano perdutamente. Un avvenimento inaspettato però li separa. Per trent'anni inseguono comunque la speranza di ritrovarsi, perché si amano ancora. Un film romanticissimo e profondo, un racconto intenso e mai stucchevole di cosa significa lasciare un amore incompiuto. Lasciatevi travolgere da questa storia che vi entrerà dentro e ci resterà. Una chicca imperdibile e un bell'esempio di cinema che intrattiene, emoziona e fa riflettere.

Tutta la luce che non vediamo perché è una miniserie sognante e d'ispirazione

Da non perdere su Netflix questo weekend c'è anche la nuova miniserie ispirata al romanzo Premio Pulitzer di Anthony Doerr, Tutta la luce che non vediamo. Si tratta di una straordinaria miniserie che segue la storia di Marie-Laure, una ragazza francese cieca e di suo padre, Daniel LeBlanc, in fuga da una Parigi occupata dai tedeschi con un diamante leggendario per evitare che cada nelle mani dei nazisti. Inseguiti senza tregua da un crudele ufficiale della Gestapo che vuole impossessarsi della pietra preziosa per puro beneficio personale, Marie-Laure e Daniel presto trovano rifugio a St. Malo in casa di uno zio schivo che prende parte alla resistenza trasmettendo messaggi radio clandestini. Ma in questa città che una volta era un'idillica stazione balneare, il destino di Marie-Laure si scontra inesorabilmente con quello del più improbabile spirito affine: Werner, un geniale adolescente assoldato dal regime di Hitler per intercettare trasmissioni illegali, che invece condivide un legame segreto con Marie-Laure così come la sua fede nell'umanità e la speranza.

Il Sarto 3, se amate le serie turche

Se siete fan delle serie turche e in particolare de Il Sarto, titolo Netflix che ha spopolato in tutta Italia, non potete perdervi la sua terza stagione che arriva in streaming proprio questo primo weekend di novembre 2023. Al ritorno da un lungo viaggio, Peyami prova sentimenti sempre più forti per Esvet. Decide di uscire allo scoperto e dire la verità a Dimitri. Ma i piani di Peyami ed Esvet sono presto sconvolti da una serie di eventi imprevisti.Il resto? A voi scoprirlo.