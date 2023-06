I titoli da non perdere su Netflix questo weekend

Arriva un nuovo weekend e torna il nostro consueto dilemma su cosa vedere su Netflix. Tra le innumerevoli proposte che la piattaforma di streaming ci mette davanti agli occhi ogni giorno scegliere, ma soprattutto mettere d'accordo tutti, non è poi così semplice, specialmente se ognuno ha un gusto diverso dall'altro. Ecco allora qualche consiglio utile per aiutarvi nella scelta di quale serie vedere in streaming in questo nuovo weekend di fine giugno/inizio luglio 2023. Questo fine settimana, in fatto di serie tv e film, ci sono grandi uscite da non perdere partendo dai nuovi episodi di The Witcher 3, alla nuova e apprezzatissima serie tedesca Il cane che dorme, fino a passare alla serie giapponese Delete e, se doveste esservela persa, Glamorous la comedy queer con Kim Cattrall.

Se siete pronti a immergervi in tutto il meglio di Netflix di questo fine settiaman ecco le più interessanti storie immaginarie da gustarsi su Netflix in questo nuovo weekend che va dal 30 giugno al 2 luglio 2023.

Glamorous, se non l'avete ancora vista (perché è adorabile)

Glamorous racconta la storia di Marco Mejia, un giovane di genere non dichiarato la cui vita sembra essere in sospeso finché non inizia a lavorare per la leggendaria magnate del makeup Madolyn Addison. Per la prima volta, Marco ha la possibilità di mettere a fuoco ciò che vuole dalla vita, la sua identità e cosa significhi per lui essere queer. Una serie, questa, che sorprende per la sua capacità di essere ironica, leggera, divertente ma allo stesso tempo dinamica e profonda nelle tematiche affrontate. Una bellissima ventata di leggerezza, da non perdere.

Il cane che dorme (perché vi terrà con il fiato sospeso)

È la serie che tutti in Italia stanno guardando quindi, se amate il genere thriller/crime, Il cane che dorme è il titolo Netflix perfetto per voi. Ciascuno con le proprie motivazioni, un poliziotto di alto livello caduto in disgrazia e un giovane procuratore emergente riaprono un fascicolo di omicidio... e con esso un vaso di Pandora. Un gioco pericoloso porta entrambi sulle tracce sanguinose di una cospirazione che conduce sempre più in profondità nel corpo di polizia. Sono coinvolti anche i vertici della magistratura oppure tutto è legato a un devastante attacco terroristico che aveva sconvolto la città un anno e mezzo prima? Se la risposta si trova nella rovina del poliziotto occorre prima affrontarne la causa scatenante, svelando così cosa contiene veramente il "vaso di Pandora".

Delete (perché potrebbe sorprendervi)

Se un semplice clic della fotocamera del telefono potesse far sparire chiunque tu voglia, chi sceglieresti? Aim e Lilly sono uniti da una relazione extraconiugale per sfuggire a un matrimonio che li rende infelici. Quando un misterioso telefono cade inaspettatamente nelle mani di Lilly, i due amanti decidono di sfruttare i suoi poteri soprannaturali per eliminare i propri coniugi e iniziare una nuova vita insieme. Sarà davvero così semplice?

The Witcher 3, se siete fan della serie fantasy

Se siete fan della serie The Witcher non potete perdervi i primi cinque episodi della nuova stagione. Mentre monarchi, maghi e bestie del Continente fanno a gara per catturare Ciri di Cintra, Geralt cerca di nasconderla, determinato a proteggere la famiglia appena riunita da coloro che minacciano di distruggerla. Incaricata di insegnare la magia a Ciri, Yennefer li conduce verso la fortezza di Aretuza, un luogo protetto in cui sperano di scoprire di più sui poteri inutilizzati della ragazza. Invece si rendono conto di essere giunti in un campo di battaglia, devastato dalla corruzione politica, dalla magia nera e dai tradimenti. Insieme dovranno difendersi e tentare il tutto per tutto o rischiare di perdersi di vista per sempre.

