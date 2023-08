Cosa vedere su Netflix questo weekend? Le serie imperdibili

Siete alla ricerca della perfetta serie tv o film da guardare su Netflix questo weekend ma non sapete cosa scegliere? Vi aiutiamo noi con il nostro consueto appuntamento con i consigli Netflix del fine settimana. Tra le innumerevoli proposte che la piattaforma di streaming ci mette davanti agli occhi ogni settimana scegliere una serie tv, ma soprattutto mettere d'accordo tutti, non è poi così semplice, specialmente se si hanno gusti diversi. Ecco allora qualche consiglio utile per aiutarvi nella scelta di quale serie o film vedere in streaming in questo primo weekend di agosto 2023. Questo fine settimana, infatti, le novità Netflix sono tante e tra queste alcuni dei titoli più attesi dell'ultimo periodo. Iniziamo con la seconda stagione del teen drama Heartstopper ispirato alla graphic novel di Alice Oseman che torna dopo un anno con nuovi episodi. Altra uscita molto attesa è la docu-serie sulle ultime ore di Mario Biondo, il cameraman siciliano morto all'improvviso in Spagna e, infine, da non perdere gli ultimi cinque episodi di Avvocato di difesa 2, la serie Netflix sui libri di Michael Connelly.

Se siete pronti a immergervi in tutto il meglio di Netflix di questo fine settamana ecco le più interessanti storie immaginarie da gustarsi su Netflix in questo nuovo weekend che va dal 4 al 6 agosto 2023.

Heartstopper 2 perché è un teen drama di livello superiore

Se cercate una serie leggera ma allo stesso tempo intelligente ed educativa allora Heartstopper è la scelta giusta per noi. Sono appena usciti gli episodi della seconda stagione di questa serie teen ispirata alla graphic novel di Alice Oseman e perderseli sarebbe un vero peccato. La storia? Nick e Charlie vivono la loro nuova relazione, Tara e Darcy incontrano difficoltà inattese, Tao ed Elle cercano di andare oltre l'amicizia. Tra esami all'orizzonte, una gita scolastica a Parigi e un ballo da organizzare, gli amici hanno molto a cui pensare mentre affrontano le nuove sfide della vita, dell'amore e dell'amicizia.

Avvocato di difesa 2, parte 2 per vedere come va a finire il capitolo 2 della serie sui romanzi di Michael Connelly

E come farsi scappare gli ultimi cinque episodi di Avvocato di difesa 2. La serie Netflix ispirata ai romanzi di Michael Connelly, infatti, è appena tornata con gli ultimi cinque episodi della sua seconda stagione pronti a far divertire ma anche tenere sulle spine. Tornano le avventure dell'idealista e anticonformista Mickey che avevamo lasciato alla fine della prima parte del capitolo 2 alle prese con un caso davvero complicato e in fin di vita dopo essere stato picchiato. Come andrà a finire?

Le ultime ore di Mario Biondo, se amate le docu-serie true crime

Se siete appassionati di true crime, Le ultime ore di Mario Biondo su Netflix è la serie giusta per voi. Questa docu-serie di tre episodi, infatti, riaccende i riflettori sulla misteriosa morte del cameraman italiano marito della conduttrice spagnola Raquel Sanchez Silva del 30 maggio 2013 quando fu trovato impiccato alla libreria della sua casa a Madrid. Tra interviste, immagini di repertorio e video esclusivi, questa serie spagnola farà luce sui tanti misteri di questa terribile storia. Da non perdere.

