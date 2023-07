Cosa vedere su Netflix questo weekend? Le serie imperdibili

Arriva un nuovo weekend e torna il nostro consueto appuntamento con i consigli streaming di Netflix. Tra le innumerevoli proposte che la piattaforma di streaming ci mette davanti agli occhi ogni settimana scegliere una serie tv, ma soprattutto mettere d'accordo tutti, non è poi così semplice, specialmente se si hanno gusti diversi. Ecco allora qualche consiglio utile per aiutarvi nella scelta di quale serie vedere in streaming in questo nuovo weekend di luglio 2023. Questo fine settimana, sono molte le nuove uscite Netflix imperdibili, dalla docu-serie su Vittorio Emanuele di Savoia, Il Principe alla seconda stagione del legal drama ispirato ai romanzi di Michael Connelly, Avvocato di difesa fino a passare per il nuovo film animato di Netflix che sta conquistando proprio tutti, Nimona.

Se siete pronti a immergervi in tutto il meglio di Netflix di questo fine settiaman ecco le più interessanti storie immaginarie da gustarsi su Netflix in questo nuovo weekend che va dal 6 al 9 luglio 2023.

Il Princpice perché è una docu-serie interessantissima

Un principe in esilio, una top model, uno sparo nel buio che cambierà la vita di tantissime persone, generazione dopo generazione. Il Principe è una docu-serie in tre episodi che, partendo dagli eventi successi nella tragica notte del 18 Agosto 1978 all’isola di Cavallo, ripercorre la storia di Vittorio Emanuele di Savoia, ultimo erede al trono d’Italia.

Per quanto la vicenda giudiziaria dell’omicidio del giovane Dirk Hamer sia centrale nella vita del principe e di conseguenza nella docuserie, puntata dopo puntata emerge di lui un racconto più intimo: il suo tormentato rapporto con i genitori, la storia d’amore con Marina Doria, gli anni di lavoro in Iran, gli scandali e molto altro. Una serie imperdibile per scoprire al meglio la storia e la personalità dell'erede al trono italiano Vittorio Emanuele di Savoia.

Avvocato di difesa - The Lincoln Lawyer 2, se cercate qualcosa da guardare senza troppi pensieri

L'idealista e anticonformista Mickey Haller (Manuel Garcia-Rulfo) torna a dirigere il suo studio legale dal sedile posteriore della sua Lincoln, seguendo casi grandi e piccoli nella vasta città di Los Angeles nella nuova stagione di Avvocato di difesa. Tratta dai bestseller del celebre scrittore Michael Connelly, la seconda stagione di questo legal drama è tratta da Il quinto testimone, il quarto libro della serie Avvocato di difesa ed è pronta a vedere Mickey alle prese con una cliente davvero speciale.

Nimona perché è un cartone adorabile

Quando Ballister Cuoreardito (Riz Ahmed), cavaliere di un futuristico mondo medievale, è incolpato ingiustamente per un crimine che non ha commesso, l'unica persona che può aiutarlo a provare la sua innocenza è Nimona (Chloë Grace Moretz), adolescente dispettosa amante del caos e una delle creature mutaforma che lo stesso guerriero è stato addestrato a distruggere. Ma con l'intero regno contro di lui, Nimona è la migliore (o forse l'unica) alleata su cui Ballister può contare. E mentre i ruoli tra eroi, cattivi e mostri iniziano a confondersi, i due protagonisti sono determinati a portare scompiglio: Ballister per dimostrare la propria innocenza una volta per tutte e Nimona per portare solo scompiglio.

Diretto da Nick Bruno e Troy Quane, Nimona è un'epica avventura su come trovare l'amicizia nelle situazioni più impensate e accettare se stessi e gli altri per come siamo. Tratto dalla graphic novel candidata al National Book Award e bestseller del New York Times di ND Stevenson.

