Cosa vedere su Netflix questo weekend, le serie (e i film) imperdibili

Siete alla ricerca della perfetta serie tv o film da guardare su Netflix questo weekend ma non sapete cosa scegliere? Vi aiutiamo noi con il nostro consueto appuntamento con i consigli Netflix del fine settimana. Tra le innumerevoli proposte che la piattaforma di streaming ci mette davanti agli occhi ogni settimana, scegliere una serie tv, ma soprattutto mettere d'accordo tutti, non è poi così semplice, specialmente se si hanno gusti diversi. Ecco allora qualche consiglio utile per aiutarvi nella scelta di quale serie o film vedere in streaming in questo nuovo weekend che va dall'8 al 10 dicembre 2023. Tra i titoli imperdibili di Netflix di questo weekend ricchissimo di novità c'è la seconda parte della stagione 2 di Di4ri, il gran finale di The Crown 6, l'episodio finale di Squid Game La Sfida e poi ancora il film apocalittico con Julia Roberts, Il mondo dietro di te, la seconda stagione di Odio il Natale con Pilar Fogliati e il nuovo teen drama Uno splendido errore. Imperdibile, tra tutte, Obliterated, la serie action che vi terrà letteralmente incollati allo schermo. Ma entriamo più nel dettaglio.

Obliterated - Una notte da panico perché è sexy, adrenalinica e divertente

Se cercate una serie travolgente, dinamica, divertente e anche sexy allora non potete perdervi Obliterated - Una notte da panico. Si tratta di una commedia di azione adrenalinica che racconta la storia di un team di forze speciali che sventa una minaccia letale a Las Vegas. Per festeggiare, la squadra organizza una festa a base di alcol, droga e sesso, quindi scopre che la bomba disinnescata era finta. Ancora sotto l'effetto di varie sostanze, il team deve cercare di superare le conseguenze fisiche e i problemi personali per trovare il vero ordigno e salvare il mondo.

Di4ri 2, parte 2 se volete vedere come va a finire il teen drama italiano

Iniziamo con Di4ri 2 che, proprio in questi fiorni, ha lanciato i suoi ultimi 7 episodi. Se siete tra i fan di questa serie pre-adolescenziale italiana e volete scoprire come è andata a finire la storia dei ragazzi della 3D di Marina Piccola, allora non potete perdervi gli ultimi episodi id Di4ri 2 pieni di colpi di scena, nuovi amori e il tanto atteso esame di terza media.

Odio il Natale 2 se avete voglia di una serie natalizia e "zuccherosa"

Ricordate la prima serie natalizia italia di Netflix con Pilar Fogliati alla ricerca dell'amore? Ecco, Odio il Natale è tornata con una seconda stagione che, per questo weekend pre-natalizio è la scelta perfetta per tutti quelli che amano le serie romantiche e, soprattutto, sul Natale. Ma ci teniamo a specificare che questa serie è particolarmente "zuccherosa" quindi, se non amate il romanticismo che diventa stucchevole, scegliete qualcos'altro.

Il mondo dietro di te se avete voglia di un thriller apocalittico

Se, invece, cercate qualcosa di più accattivante e travolgente, Il mondo dietro di te con Julia Robetrs e Ethan Hawke è il film perfetto per voi. La trama? Una vacanza di famiglia è sconvolta da due estranei sopraggiunti nel cuore della notte per sfuggire a un cyberattacco che diventa sempre più terrificante, obbligando tutti a venire a patti con il proprio ruolo in un mondo prossimo al collasso.

Squid Game La Sfida per scoprire chi ha vinto il primo reality ispirato al k-drama

E come perdersi l'ultimo episodio di Squid Game La Sfida per scoprire chi, tra i 456 concorrenti, ha vinto il reality ispirato al survival game sudcoreano.

Uno splendido errore, se vi piacciono i teen drama

E, infine, concludiamo con quest'ultimo consiglio per tutti gli amanti dei teen drama: Uno splendido errore, una commovente storia di formazione incentrata sulla quindicenne di Manhattan Jackie Howard che, dopo aver perso la famiglia in un tragico incidente, abbandona la sua vita privilegiata e perfetta a New York e si trasferisce nella campagna del Colorado.