Le serie tv e i film da non perdere su Netflix questa settimana

Arriva una settimana d'oro per Netflix! Come di consueto torna il nostro appuntamento con con le uscite Netflix più attese e interessanti dei prossimi giorni. La piattaforma di streaming continua a sfornare di settimana in settimana tantissimi nuovi titoli a cui appassionarsi e per farvi avere un quadro completo di ciò che ci aspetta su Netlfix questa settimana, ecco le migliori nuove uscite Netflix dal 4 al 10 marzo 2024. Questa è una settimana ricca di nuove uscite attesissime, dalla serie sulla storia di Rocco Siffredi Supersex al nuovo titolo crime di Guy Ritchie The Gentlemen tratto dall'omonimo film con Matthew McConaughey fino a passare all'uscita del nuovo film fantasy con Milly Bobby Brown, Damsel.

Ma entriamo nel dettaglio per scoprire tutto il meglio di Netflix in questa prima settimana di marzo 2024.

Supersex

È la serie più attesa del 2024. Supersex fa il suo debutto su Netflix questa settimana raccontando in forma romanzata la storia del pornodivo italiano Rocco Siffredi interpretato da Alessandro Borghi. Una serie di 6 episodi creata e scritta da Francesca Manieri che narra la storia di Siffredi partendo dalla sua famiglia, dalle sue origini abruzzesi fino a passare al suo rapporto con l’amore in un racconto profondo che attraversa la sua vita fin dall’infanzia e ci svela come e perché Rocco Tano – un semplice ragazzo di Ortona - è diventato Rocco Siffredi, la pornostar più famosa al mondo.

The Gentlemen

Altra serie imperdibile che arriva su Netflix questa settimana di inizio marzo 2024 è The Gentlemen, un crime diretto da Guy Ritchie e ispirato all'omonimo film del 2020 con Matthew McConaughey. In The Gentlemen Eddie Horniman (Theo James) eredita inaspettatamente i vasti terreni di campagna del padre per poi scoprire che fanno parte di un impero della cannabis. Una serie di personaggi spiacevoli del mondo della mala britannica entra quindi in gioco per conquistarsi una fetta del giro d'affari. Deciso a liberare la sua famiglia da questa morsa, Eddie cerca di battere i gangster al loro stesso gioco, ma finisce per scoprire che il mondo della criminalità non gli dispiace più di tanto.

Damsel

E, infine, vi segnaliamo l'uscita dell'atteso film fantasy con Milly Bobby Brown, Damsel. Una devota damigella accetta di sposare un affascinante principe, per poi scoprire che la famiglia reale vuole offrirla in sacrificio per ripagare un vecchio debito. Intrappolata in una caverna con un drago sputafuoco, dovrà utilizzare astuzia e caparbietà per sopravvivere.