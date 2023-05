Le serie tv da non perdere su Netflix questo weekend

Arriva un nuovo weekend e torna il nostro consueto dilemma su cosa guardare su Netflix. Tra le innumerevoli proposte che la piattaforma di streaming ci mette davanti agli occhi ogni giorno scegliere, ma soprattutto mettere d'accordo tutti, non è poi così semplice, specialmente se ognuno ha un gusto diverso dall'altro. Ecco allora qualche consiglio utile per aiutarvi nella scelta di quale serie guardare in streaming in questo nuovo weekend che va dal 26 al 28 maggio 2023. Questo fine settimana le nostre proposte sono molto variegate e spaziano dalla nuova serie d'azione con Arnold Schwarzenegger, Fubar alla serie spagnola con Aròn Piper e Manu Ríos di Elite, In Silenzio che sta letteralmente conquistando tutti fino al nuovo e popolarissimo teen drama Xo, Kitty.

Se siete pronti a immergervi in tutto il meglio di Netflix di quest'anno ecco le più interessanti storie immaginarie da gustarsi su Netflix in questo ultimo weekend di maggio 2023.

Se avete voglia di un'avventura tra ironia e azione: Fubar

Iniziamo con la grande novità di questa settimana, la nuova serie Netflix che vede il ritorno nel mondo della recitazione di Arnold Schwarzenegger. Parliamo di Fubar, una dramedy che mette insieme azione e ironia raccontando la storia di un difficile rapporto tra un papà, agente segreto della CIA e sua figlia. Un agente della CIA prossimo al pensionamento scopre un segreto di famiglia ed è obbligato ad accettare un ultimo incarico. La serie affronta dinamiche familiari universali su uno sfondo di spionaggio, azione e umorismo. Nick Santora è lo showrunner e produttore esecutivo insieme ad Arnold Schwarzenegger, che è anche il protagonista della serie.

Per chi ha voglia di una serie affascinante e tormentata: In Silenzio

Se non l'avete ancora vista vi consigliamo In Silenzio, la serie spagnola con Aròn Piper e Manu Ríos di Elite che riesce a tenere incollati allo schermo con un racconto cupo, angosciante ma allo stesso tempo affascinante dove si focalizza l'attenzione sul reinserimento in società di un ragazzo dopo il carcere minorile.

Sergio Ciscar esce di prigione sei anni dopo aver ucciso i suoi genitori quando era ancora minorenne. Durante tutto questo tempo non ha detto una parola né ha collaborato con la giustizia, quindi le motivazioni del crimine e le sue intenzioni restano un mistero. La giovane psichiatra Ana Dussel e il suo team hanno l'incarico di determinare il potenziale pericolo che Sergio rappresenta per la società, osservandolo segretamente giorno e notte come se fosse un animale.

Per chi ama le serie romantiche: Xo, Kitty

E, infine, per tutti i romanticoni c'è Xo, Kitty, un nuovo teen drama che altro non è che il primo spin-off del franchise Tutte le volte che ho scritto ti amo. Si tratta di un'idea nata dall'ideatrice e produttrice esecutiva Jenny Han che ha scelto di dedicarsi a un titolo young adult per Netflix che fungerà da spin-off della fortunata serie di film e bestseller del New York Times scritti da Jenny Han. Questo teen drama sarà composto da dieci episodi della durata di 30 minuti ciascuno ed è pronto a far sognare ed emozionare con le avventure di Kitty, un'adolescente che crede di sapere tutto sull'amore ma dopo essersi trasferita dall'altra parte del mondo per ricongiungersi con il suo ragazzo, capisce che le relazioni sono ben più complicate quando si è coinvolti in prima persona.

