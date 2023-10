Cosa vedere su Netflix questo weekend? Le serie imperdibili

Siete alla ricerca della perfetta serie tv o film da guardare su Netflix questo weekend ma non sapete cosa scegliere? Vi aiutiamo noi con il nostro consueto appuntamento con i consigli Netflix del fine settimana. Tra le innumerevoli proposte che la piattaforma di streaming ci mette davanti agli occhi ogni settimana, scegliere una serie tv, ma soprattutto mettere d'accordo tutti, non è poi così semplice, specialmente se si hanno gusti diversi. Ecco allora qualche consiglio utile per aiutarvi nella scelta di quale serie o film vedere in streaming in questo nuovo weekend di ottobre 2023. Questo fine settimana, infatti, le novità Netflix sono tante e tra queste ci sono alcuni titoli letteralmente imperdibili. Il primo è Lupin, la serie con Omar Sy nei panni del ladro gentiluomo che torna su Netflix con la sua terza e attesissima stagione. Poi da non perdere è la docu-serie su David Beckham e Reptile, il thriller con Justin Timberlake e Benicio del Toro, attualmente il film più visto su Netflix.

Se siete pronti a immergervi in tutto il meglio di Netflix di questo fine settamana ecco le più interessanti storie immaginarie da gustarsi su Netflix in questo nuovo weekend che va dal 6 all'8 ottobre 2023.

Lupin 3 perché è un vero spettacolo

Come perdersi il grande ritorno di Omar Sy nei panni di Assane Diop su Netflix. Lupin, infatti, è tornato con la sua terza e attesissima stagione che è pronta a divertire, intrattenere, coinvolgere e tenere con il fiato sospeso chiunque. I nuovi episodi di Lupin 3 confermano la grande qualità di questa serie francese che è diventata un vero e proprio fenomeno globale e uno dei titoli più apprezzati negli ultimi anni. Tenetevi pronti a tanti travestimenti, innumerevoli avventure e nuovi segreti sul ladro gentiluomo più famoso del piccolo schermo. Non ve ne pentirete.

Beckham se vi piacciono le docu-serie

Se amate le docu-serie e nello specifico quelle su personaggi famosi allora la scelta su cosa guardare questo weekend non potrà che ricadere su Beckham, il documentario a puntate sulla vita e carriera dell'ex calciatore inglese. David Beckham è una delle figure più note del pianeta, tuttavia pochi lo conoscono veramente. Dagli umili inizi tra la classe operaia di East London, con la sua volontà e determinazione a vincere e tramite la battaglia per trovare un equilibrio tra ambizione, amore e famiglia, la storia di David è un susseguirsi di enormi alti e bassi. La serie ti farà vivere questa altalena di emozioni narrando la storia sorprendente, personale e definitiva di uno degli atleti più noti e discussi di tutti i tempi.

Reptile se amate i thriller

In seguito al brutale omicidio di un giovane agente immobiliare, un investigatore incallito cerca di scoprire la verità in un caso in cui nulla è come sembra e, così facendo, smonta le illusioni della sua stessa vita. Reptile, diretto dal noto regista di video musicali Grant Singer, con Benicio del Toro e Justin Timberlake, è il film più visto su Netflix in questo momento e la scelta perfetta per chi ama i thriller ad alta tensione. Reptile è stato presentato in anteprima al Toronto Film Festival.