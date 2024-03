Crooks, la nuova serie crime tedesca di Netflix: trama e quando esce

Su Netflix arriva una nuova serie tedesca crime/thriller. Si intitola Crooks ed è un titolo una serie drammatica dai toni cupi, scritta dal team di sceneggiatori Benjamin Hessler, Marvin Kren e Georg Lippert e con la regia di Cüneyt Kaya e Marvin Kren. Ambientata sullo sfondo di Berlino e della regione bavarese, la serie è incentrata su un padre di famiglia il cui passato torna a perseguitare lui e la sua famiglia. Ma cosa sappiamo in più su Crooks e quando debutterà su Netflix? Scopriamolo.

Crooks: la trama

Charly vive con la famiglia a Berlino in tranquillità finché il suo passato oscuro non riemerge. Vecchie "conoscenze" minacciano la sua famiglia per obbligarlo a organizzare il furto di una preziosa moneta. Joseph, un autista viennese del clan, dovrà portare il tesoro rubato in Austria, ma l'ingegnoso piano fallisce e qualcuno muore durante una sparatoria. Così i destini di Charly e Joseph si intrecciano: dovranno scappare e portare in salvo la famiglia di Charly. Nel tentativo di proteggere ciò che più conta per loro, i due ladri dovranno affrontare i clan di Berlino, Vienna e Marsiglia. E per farcela, possono contare solo l'uno sull'altro. Così inizia un'avvincente avventura on the road che attraversa i confini di tre nazioni.

Crooks: chi c'è nel cast

Il cast di Crooks è composto da Frederick Lau che interpreta Charly, Christoph Krutzler nei panni di Joseph e Svenja Jung che è Samira.

Crooks: il teaser trailer

Quando esce Crooks su Netflix

Crooks esce su Netflix ad aprile 2024.