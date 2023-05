Dahmer batte Mercoledì e vince il BAFTA come miglior serie internazionale

Il successo di Dahmer sembra proprio non sia destinato a placarsi, neanche a quasi un anno del suo debutto su Netflix. La serie ideata da Ryan Murphy e Ian Brennan che ha osato raccontare l'agghiacciante storia di uno dei peggiori serial killer del mondo, dopo le tante polemiche sta continuando a ottenere successi e riconoscimenti. Il più recente è il premio BAFTA come "Miglior serie internazionale" che Dahmer si è aggiudicata ai British Academy Film Awards 2023, gli equivalenti britannici dei premi Oscar. Dahmer, infatti, ha ottenuto l'ambito premio battendo altre serie internazionali di grande successo come Mercoledì di Tim Burton, sempre di Netflix, The White Lotus di HBO e distribuita in Italia da Sky e NOW, The Bear distribuita da Disney+, Oussekine sempre di Disney+ e Pachinko di Apple TV+. Dahmer, però, è stata preferita a tutti questi altri titoli e scelta dalla British Academy of Film and Television Arts come migliore titolo internazionale del piccolo schermo.

Ancora una volta si sono accesi i riflettori su una delle serie più controverse di sempre e sono tornate vive le polemiche nei confronti di questo titolo, per cui Evan Peters ha perfino vinto un Golden Globe, da parte dei parenti delle vittime di Jeffrey Dahmer che, fin dall'inizio, si sono scagliati contro la serie di Ryan Murphy.

Cosa rende Dahmer una serie molto controversa

Dahmer è uno dei più grandi successi di Netflix dello scorso anno, nonché una delle serie più belle per quanto racconti una storia terribile. A rendere molto controversa questa serie, che rientra in un ampio progetto di Ryan Murphy, Monsters, che punta a raccontare le storie dei peggiori serial killer della storia, di cui uscirà presto la seconda stagione sui fratelli Menendez, è proprio il fatto di aver dato spazio al racconto intimo della vita e della psicologia di un assassino come Jeffrey Dahmer, le cui vittime hanno parenti ancora vivi che, a causa di questa serie, hanno dovuto rivivere un incubo. Inoltre, l'aver reso Jeffrey Dahmer il protagonista di una serie tv di tale spessore, è stato ritenuti dai più un atto irrispettoso nei confronti delle sue vittime e dei loro parenti e un tentativo di rendere questo "mostro" più umano, giustificabile e con il rischio che il suo personaggip diventi perfino e paradossalmente "eroico" agli occhi del pubblico.