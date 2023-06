Dalla mia finestra al di là del mare, vale la pena guardarlo?

Su Netflix è appena uscito il film Dalla mia finestra al di là del mare, il secondo capitolo della saga romantica spagnola, Dalla mia finestra, basata sui romanzi rosa di Ariana Godby. Dopo il grande successo del primo film, i due giovani innamorati Ares e Raquel tornano sulla piattaforma di streaming per far sapere al mondo intero come sta procedendo la loro relazione a distanza ora che lui studia medicina a Stoccolma e lei letteratura a Barcellona e regalare al pubblico un po' di sano e autentico romanticismo.

Ma vale la pena immergersi in quasi due ore di film? Dalla mia finestra al di là del mare è un bel prodotto o solo la brutta copia di milioni di film romantici che negli ultimi anni hanno dimorato nel catalogo Netflix? Per rispondere a questa domanda abbiamo guardato l'intero film e a fine visione la risposta era più che chiara: forse, quelle due ore potevamo passarle diversamente.

Purtroppo Dalla mia finestra al di là del mare è un film con diversi limiti, dalla trama che va avanti perché bisogna riempire lo spazio in qualche modo ma che non ha una sua armonia, dai personaggi secondari che girano intorno ai due protagonisti ma non arricchiscono più di tanto una narrazione che scorre lenta, statica e che annoia perfino. In più le innumerevoli scene di sesso non aggiungono molto alla storia e si ha come la sensazione che siano state buttate dentro con furbizia, per rendere il film più piccante e di conseguenza più attrattivo per il pubblico. Per non parlare di alcune inquadrature forzatamente sensuali che hanno fatto assomigliare il film più a uno spot di gelati che a un prodotto cinematografico. E, infine, il finale tragico non ha fatto altro che appesantire ancora di più l'intera narrazione dimostrando che Dalla mia finestra al di là del mare è un film che non brilla, non convince, non emoziona né all'inizio, né in medias res, né alla fine.

Manca l'anima nel sequel di Dalla mia finestra, manca una bella sceneggiatura, una bella storia che vale la pena di essere raccontata, dei personaggi forti in grado di reggere la narrazione e appassionare il pubblico. E pur inserendosi alla lettera nel genere romantico, questo film non fa sognare, non fa venire le farfalle nello stomaco e non fa affezionare a una storia che sembra essere stata scritta a tavolino per catturare l'attenzione del pubblico ma che non è in grado di trasmettere neanche la minima emozione.

Voto: 5