Dalla mia finestra 3 ci sarà? Cosa sappiamo finora

È appena uscito su Netflix il film Dalla mia finestra al di là del mare, il sequel della saga ispirata ai romanzi di formazione di Ariana Godby che racconta la storia d'amore tra Raquel, aspirante scrittrice e Ares, un giovane studente di medicina. Dopo il successo del primo film, arriva su Netflix anche il sequel che continua il racconto della storia di Dalla mia finestra e regala al pubblico tanti colpi di scena, specialmente nel suo finale. Ma oltre a Dalla mia finestra 2, ci sarà anche un terzo capitolo di saga? Scopriamolo insieme.

Dalla mia finestra al di là del mare: la trama e come finisce il film

Ares è andato a studiare a Stoccolma e mantiene con Raquel una relazione a distanza che si rivela più complicata di quanto pensassero. Quando i due si incontrano di nuovo all'inizio dell'estate, la lunga separazione e le persone che hanno incontrato nel frattempo metteranno in discussione un legame che entrambi ritenevano indistruttibile.

(Spoiler)

Il finale di Dalla mia finestra 2 lascia un po' di tristezza perché costringe a dire addio a un personaggio molto amato della storia. Si tratta di Yoshi che muore in un incidente in moto alla fine del film. E non finisce bene neanche tra Raquel e Ares che si lasciano dopo un brutto litigio al funerale di Yoshi dove i due si accusano a vicenda della morte dell'amico.

Dalla mia finestra 3 ci sarà?

Era febbraio del 2022 quando Netflix annunciava che Dalla mia finestra sarebbe stato una trilogia. Quindi, un terzo film della saga è in programma e si intitolerà, come annunciato durante l'evento Tudum dello scorso 17 giugno 2023, Looking at You.

Dalla mia finestra 3: chi c'è nel cast

Per quanto riguarda il cast di Dalla mia finestra 3 sappiamo che rivedremo i volti dei due protagonisti Raquel e Ares, interpretati da Clara Galle e Julio Pena. Insieme a loro dovremmo rivedere anche Natalia Azahara (Daniela), Emilia Lazo (Claudia), Eric Masip (Artemis), Hugo Arbues (Apolo) e ci sono ancora dubbi sul ritorno di Andrea Chaparro nei panni di Vera, Ivan Lapadula Montes come Gregory e Carla Tous come Anna. Una cosa, però, è certa, Guillermo Lasheras (Yoshi) ha detto addio alla saga.

Quando esce Dalla mia finestra 3 su Netflix

Dalla mia finestra 3 uscirà su Netflix nel corso del 2024.