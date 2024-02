Dalla mia finestra 3: Guardando te, come finisce tra Raquel e Ares

Il terzo e ultimo capitolo della saga romantica Dalla mia finestra è arrivato su Netflix. Dopo tanta attesa possiamo scoprire quale sarà il destino di una delle coppie seriali più amate dal pubblico Netflix. Come va a finire tra Ares e Raquel nel terzo film della saga spangola Dalla mia finestra 3: Guardando te tratto dai romanzi di Ariana Godby? Sarà un lieto fino o un finale amaro come quello del film precedente? Scopriamolo insieme ma se non volete rovinarvi la sorpresa, bloccatevi prima perché ci sono un bel po' di spoiler.

Dalla mia finestra 3 - Guardando te: la trama

Dopo gli avvenimenti dell'estate, Ares e Raquel non vedono un futuro per la loro relazione e decidono di prendere strade diverse. Ma quando si incontrano di nuovo in inverno a Barcellona, l'amore e il desiderio che provano l'uno per l'altra sono innegabili. Riusciranno a trovare un modo per tornare insieme?

Dalla mia finestra 3 - Guardando te: la spiegazione del finale

(ATTENZIONE SPOILER!)

Come finisce Dalla mia finestra 3: Guardando te? Ora ve lo sveliamo. Iniziamo con il dire che in questo film troviamo Raquel alle prese con una nuova relazione insieme a Gregory e Ares sposato con Vera che torna in Spagna per le festività natalizie. Sembra andare tutto bene finché Raquel non vede, attraverso la finestra di casa sua Ares e le tornano a galla tutti i sentimenti che prova per lui. Ares e Raquel non riescono a resistere alla tentazione e finiscono a letto insieme iniziando una relazione clandestina vissuta all'oscuro di tutti. Raquel e Gregory si lasciano dopo che quest'ultimo ha letto gli appunti per il libro di Raquel dove parla di Ares e del suo amore mai sopito per lui ma non fa lo stesso Ares che, resta insieme a Vera nonostante abbia scoperto un tradimento ripetuto da parte di lei con Diego a Stoccolma, un ragazzo di cui è innamorata. I due, però, non possono lasciarsi perché le loro famiglie sono alle prese con un accordo aziendale importante e dopo aver affrontato il discorso, Ares e Vera provano ad annunciare la loro separazione alle rispettive famiglie ma non ci riescono. Intanto Ares dichiara il suo amore per Raquel, che gli aveva fatto un out out, ma vedendo che lei non ha risposto al suo messaggio né è andata all'appuntamento al cimitero, decide di lasciar stare e tornare a Stoccolma con Vera a vivere la loro vita di apparenza. Tutto cambia, però, quando Ares fa un'ultima telefonata a Raquel e si accorge che c'è qualcosa che non va. La ragazza, infatti, è in fin di vita perché Anna l'ha avvelenata con delle pasticche alla festa dell'editore del suo libro. Ares, così, geolocalizza il telefono di Raquel, la raggiunge alla location della festa e la vede mentre cade in piscina e sta per annegare. Lui è allergico al cloro ma decide di buttarsi lo stesso per salvare la donna che ama. I due escono dalla piscina ma sembrano entrambi in fin di vita. All'ospedale scopriamo che si sono salvati entrambi e ci ritroviamo, all'improvviso, alla presentazione del libro di Raquel, intitolato Dalla mia finestra, ormai pubblicato.

Alla fine, c'è un flash foreward cinque anni dopo che mostra Ares e Raquel innamorati più prima mentre traslocano per andare a convivere. E con un bacio appasionato sul balcone si chiude la saga romantica di Dalla mia finestra.