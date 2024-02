Dalla mia finestra 3: sesso, tradimenti e scelte difficili nel finale della saga romantica Netflix

Dalla mia finestra 3: Guardando te

La saga romantica spagnola Dalla mia finestra è ufficialmente finita. Con l'uscita su Netflix del terzo e ultimo capitolo Dalla mia finestra 3: Guardando te diremo addio ai due grandi protagonisti di questa storia, Ares e Raquel, una coppia che è entrata nel cuore di tutti gli appassionati di commedie romantiche e che ha fatto sognare e disperare allo stesso tempo. Giunge al termine una delle rom-com più di successo di Netflix, un adattamento cinematografico dei romanzi rosa di Ariana Godby lanciato, per la prima volta, nel 2022 con il primo film seguito dal primo sequel nel 2023 e, infine, il gran finale arrivato su Netflix il 23 febbraio 2024.

Ma cosa possiamo dire su questo terzo capitolo della saga Dalla mia finestra? Dalla mia finestra 3: Guardando te com'è rispetto ai film precedenti e, soprattutto, come va a finire la storia d'amore tra Ares e Raquel? Prima di svelarlo, facciamo un piccolo recap sulla trama del terzo film della saga Dalla mia finestra. Ecco di cosa parla.

Dalla mia finestra 3: Guardando te, la trama

Dopo gli avvenimenti dell'estate, Ares e Raquel non vedono un futuro per la loro relazione e decidono di prendere strade diverse. Lui va a Stoccolma e lei resta in Spagna iniziando, entrambi, una nuova relazione con altre persone. Ma quando i due si incontrano di nuovo a Barcellona, durante le vacanze natalizie, l'amore e il desiderio che provano l'uno per l'altra diventano innegabili. Riusciranno a trovare un modo per tornare insieme? Oppure si diranno addio per sempre?

Dalla mia finestra 3: Guardando te, un film più erotico, più scorrevole e un po' più maturo

Dalla mia finestra 3: Guardando te fa un salto di qualità rispetto ai film che l'hanno preceduto, soprattutto al secondo capitolo che era stato piuttosto deludente. Questa volta, Marçal Forés, regista dell'intera saga romantica spagnola, ha voluto far crescere i suoi personaggi ma anche il film stesso dimostrando una maggiore maturità di scrittura e di resa sullo schermo.

Per quanto Dalla mia finestra 3: Guardando te resta un film semplice e non di certo un capolavoro, si è apprezzato il tentativo del regista di fare qualcosa in più in questo finale che, tutto sommato, risulta piacevole e rende giustizia alle storie dei suoi personaggi. Tornano i due grandi protagonisti della storia: Ares e Raquel entrambi alle prese con nuove vite e nuove relazioni ma con quel filo che li lega nonostante tutto. I due, infatti, saranno messi di fronte a delle scelte importanti e dovranno affrontare i loro sentimenti e i loro demoni interiori per arrivare a capire in quale direzione andare nella loro vita individuale e di coppia.

Dalla mia finestra 3: Guardando te aggiunge un po' di erotismo alla storia con diverse scene di sesso che in una saga romantica non possono mancare, diventa più scorrevole e dà spazio anche ai personaggi secondari di portare avanti le proprie storyline rendendo così, il racconto, un po' più corale e meno monotematico. Cresce la regia, la sceneggiatura e i personaggi che, diventeranno più consapevoli di chi sono e cosa vogliono per se stessi e in amore.

Leggero, scorrevole e sempre molto romantico, Dalla mia finestra 3: Guardando te è il finale giusto per una saga d'amore che, finora, aveva tenuto un po' il freno a mano tirato.

Voto: 6