Dalla mia finestra al di là del mare, la spiegazione del finale (e chi muore)

È appena uscito su Netfllix il sequel del film spagnolo Dalla mia finestra, Dalla mia finestra: al di là del mare, tratto dall'omonimo ciclo di romanzi rosa di Ariana Godby. Tanta l'attesa per questo film che porta avanti il racconto della storia d'amore di Ares e Raquel dopo il grande successo del film precedente che ha conquistato tutti su Netflix, specialmente gli amanti delle storie romantiche della piattaforma di streaming. Ma come va a finire Dalla mia finestr al di là del mare? Cosa accadel nel finale del film? Scopriamolo insieme.

Dalla mia finestra al di là del mare: la trama del film

Raquel è perdutamente innamorata dell'attraente e misterioso vicino di casa Ares, ma lo osserva da lontano perché purtroppo non si sono mai parlati. La ragazza però ha chiaro in mente un piano: fare innamorare Ares. Tutt'altro che innocente e indifesa, Raquel non è preparata a perdere tutto per ottenere ciò che vuole, sicuramente non se stessa.

Come finisce Dalla mia finestra al di là del mare e chi muore alla fine

(Spolier!)

Il finale di Dalla mia finestra al di là del mare è dolce/amaro. Questo film, infatti, si conclude con la morte di un personaggio principale che lascia letterlamente a bocca aperta alla fine del film. Tra Raquel e Ares le cose non vanno bene, specialmente dopo che lei ha scoperto che il suo fidanzato ha dormito, almeno apparentemente con la sua collega di università, Vera (anche se lei poi ammetterà che tra i due non c'è stato nulla). Così Raquel, presa dalla rabbia decide di andare a fare festa con i suoi amici Yoshi e Daniela ma i tre a un certo punto si separano. Daniela va insieme ad Apolo per avere un rapporto a tre, Raquel va insieme a Gregory che cerca di baciarla e dormire con lei (anche se non accadrà perché lei lo fermerà perché ha in testa ancora Ares) e, rimasto solo, Yoshi decide di rubare la moto di un ragazzo che lo aveva importunato. A questo punto parte una rincorsa in moto dove Yoshi, alla fine, cadrà da un burrone finendo in spiaggia senza vita. Nonostante il tentativo di salvataggio di Ares, Yoshi morirà. Alla fine del film scopriamo che prima di morire, Yoshi, aveva inviato il romanzo di Raquel alla casa editrice che ha deciso di pubblicarlo. Il film finisce con Raquel e Ares che litigano e decidono di lasciarsi scaricando la responsabilità della morte di Yoshi l'un l'altro.