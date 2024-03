Damsel 2 ci sarà? Cosa sappiamo finora

Damsel è il nuovo film fantasy con Millie bobby Brown arrivato su Netflix in occasione della Festa della Donna. Si tratta di un film che ribalta i canonici ruoli delle fiabe tradizionali e rende la principessa una vera e propria eroina in grado di salvarsi da sola e salvare il regno senza l'aiuto di nessuno. Ma cosa sappiamo finora su un eventuale sequel del film con l'attrice di Stranger Things? Damsel 2 ci sarà? Scopriamolo insieme ma intanto, per chi non avesse ancora visto il film, ecco la trama.

Damsel: la trama

Damsel è un film sull'empowerment femminile che racconta la storia di una principessa che si salva da sola. Una devota damigella, in un regno lontano, decide di sposare un affascinante principe, accettando con entusiasmo un matrimonio che, purtroppo, non sarà affatto come si aspettava. Quello che la damigella non sa, infatti, è che la famiglia del principe che ha sposato vuole offrirla in sacrificio per ripagare un vecchio debito familiare. Per porre rimedio al debito, infatti, la famiglia reale ha escogitato questo terribile piano intrappolando la fanciulla, interpretata dalla star di Stranger Things, in una caverna con un drago sputafuoco. La ragazza, per uscire indenne e ritrovare la sua indipendenza e libertà, dovrà usare astuzia e caparbietà.

Damsel 2 ci sarà? Cosa sappiamo

Damsel 2 ci sarà? È questa la domanda che in tanti si stanno facendo dopo aver visto il film fantasy su Netflix. Quello che sappiamo a oggi, su un eventuale sequel del film, è che non è ancora stato confermato ma potrebbe esserci. Il finale del film, infatti, lascia spazio a un possibile continuo con una storia che ha ancora tanto da raccontare e che potrebbe avere nuovi eori e nuovi cattivi. La decisione sarà presa da Netflix a breve e solo dopo aver visto come sarà accolto il film dal pubblico nei primi 28 giorni dalla messa in onda. Se il guadagno in fatto di views sarà uguale o maggiore ai soldi spesi per la realizzazione, un sequel è più che plausibile.

Damsel 2: quando esce su Netflix

Se dovesse essere riconfermato con un nuovo film, Damsel 2 potrebbe uscire su Netflix già nel 2025.