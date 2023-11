Damsel, il film fantasy di Netflix con Millie Bobby Brown, trama e quando esce

Millie Bobby Brown è la protagonista di Damsel, un nuovo film fantasy di Netflix pronto a regalare tante emozioni ai fan di questo genere di racconto ma anche a quelli dell'attrice di Stranger Things. Alla regia Juan Carlos Fresnadillo e alla produzione, tra gli altri, anche la stessa Bobby Brown. Ma cosa sappiamo finora su Damsel e quando uscirà su Netflix? Intanto sappiamo che questo sabato la piattaforma di streaming distribuirà il trailer del film e, intanto, ecco tutto quello che sappiamo finora su Damsel.

Damsel: la trama

Una devota damigella accetta di sposare un affascinante principe, per poi scoprire che la famiglia reale vuole offrirla in sacrificio per ripagare un vecchio debito. Intrappolata in una caverna con un drago sputafuoco, dovrà utilizzare astuzia e caparbietà per sopravvivere.

Damsel: quando esce su Netlfix

Damsel arriverà su Netflix nel 2024.