Damsel: una fiaba moderna che ribalta i ruoli di principessa e cavaliere

Damsel

E se una principessa prendesse il ruolo del cavaliere? Se fosse una donna a salvare se stessa diventando l'eroina di una storia di principi e principesse, di mondi incantati con draghi sputafuoco e regine cattive? Se negli ultimi decenni le fiabe hanno sempre (o quasi) avuto i loro ruoli ben definiti, una immutabile struttura narrativa e un lieto fine in cui il principe salva la principessa e vissero per sempre felici e contenti, nel nuovo film Netflix Damsel con protagonista Millie Bobby Brown, tutto ciò cambia e vengono ribaltati i canonici ruoli dei personaggi delle fiabe lanciando al pubblico un bel messaggio di empowerment femminile che non a caso arriva in concomitanza con la Festa della Donna.

Damsel, infatti, è il nuovo film fantasy Netflix che si presenta come una vera e propria fiaba moderna debuttato l'8 marzo per sottolineare, ancora di più, quanto il film voglia dare alle bambine e alle donne un forte messaggio di indipendenza femminile. In questa storia fantasy, infatti, gli uomini hanno ruoli decisamente marginali rispetto alle donne che dominano la scena sia tra i buoni che tra i cattivi e l'unica a potere e dovere salvare se stessa è proprio una ragazza: Elodie. È questo il nome della protagonista del film Damsel, una giovane donna che viene promessa in sposa dalla sua famiglia a un ricco principe di un regno prospero. Ma dietro questo legame, dove inizialmente Elodie intravede la speranza di poter avere un futuro più sicuro e pieno d'amore, c'è un tranello. La ragazza, in realtà, è la vittima sacrificale scelta per tenere a bada una maledizione legata a un drago cattivo a cui ogni anno devono essere consegnate tre ragazze di stirpe reale per venire uccise e salvare il regno. Così, la principessa, dopo le nozze con il principe e dopo aver preso il "sangue reale" viene buttata nel vuoto, in una grotta, per essere divorata da un drago malvagio. Il film Netflix racconta la fuga di Elodie, sola con le sue forze, per la salvezza dal drago.

Nonostante l'idea di base per questo film sia nobile e la sua volontà di dare alla principessa di una fiaba capacità d'azione, di scelta e una forza fisica e mentale inaspettata sia al passo con i tempi, Damsel, purtroppo non è un film che lascia davvero il segno. Dopo una breve introduzione alla storia, il film diventa una lunga fuga di una ragazza all'interno di una grotta tra silenzi, fuoco, urla di dolore e disperazione per trovare una via d'uscita e salvarsi. Il film non brilla, non incolla allo schermo e questa non è di certo la migliore performance di un'attrice talentuosa come Millie Bobby Brown che abbiamo amato in Stranger Things ma che in Damsel non ci fa restare a bocca aperta.

Damsel è un film tutto sommato piacevole, lodevole nei temi trattati ed è una buona fiaba da far vedere alle proprie bimbe per insegnare loro che una ragazza ha tutta la forza per farcela da sola e sconfiggere "draghi" e che le storie d'amore troppo facili e senza un'adeguata conoscenza dell'altra persona, hanno sempre qualche tranello sotto. Per tutti gli altri che cercano una bella storia fantasy, forse la scelta andrebbe rivolta altrove.

Voto: 6,3