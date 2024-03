Damsel: la spiegazione del finale del film (chi si salva e chi muore)

Damsel, la nuova fiaba moderna con Millie Bobby Brown è arrivata su Netlfix in occasione della Festa della Donna per lanciare un messaggio di empowerment femminile al pubblico della piattaforma di streaming e insegnare alle bambine che possono e devono salvarsi da sole. Ma come finisce il film? Chi viene ucciso dal drago e chi, invece, riesce a salvarsi? Scopriamolo insieme. Ma intanto, ecco un piccolo recap sulla trama di Damsel.

Damsel: la trama del film

Damsel racconta la storia di una devota damigella che, in un regno lontano, decide di sposare un affascinante principe, accettando con entusiasmo un matrimonio che, purtroppo, non sarà affatto come si aspettava. Quello che la damigella non sa, infatti, è che la famiglia del principe che ha sposato vuole offrirla in sacrificio per ripagare un vecchio debito familiare. Per porre rimedio al debito, infatti, la famiglia reale ha escogitato questo terribile piano intrappolando la fanciulla, interpretata dalla star di Stranger Things, in una caverna con un drago sputafuoco. La ragazza, per uscire indenne e ritrovare la sua indipendenza e libertà, dovrà usare astuzia e caparbietà.

Damsel: la spiegazione del finale

(ATTENZIONE SPOILER!)

Come finisce Damsel? Elodie, la protagonista del film dopo essere riuscita a uscire dalla grotta con il drago sputafuoco è costretta a tornarvi dentro perché scopre dalla sua matrigna che la sua sorellina è stata presa dalla famiglia reale per essere sacrificata esattamente come lei. Il drago, dopotutto, aveva bisogno di ben 3 vittime per fare fede al patto con il regno. Così, Elodie, torna nella grotta dove, poco prima, suo padre che la stava cercando era stato uccido dal drago, sacrificandosi per salvare lei.

Una volta ritornata, Elodie, ritrova il suo corpo e tra le lacrime capisce che deve fare di tutto per salvare sua sorella. La cerca e ora conosce alla perfezione la grotta quindi sapendo come muoversi arriva subito dove vuole. Prende sua sorella, fa di tutto per portarla in salvo ma il drago arriva e questa volta non è intenzionato a lasciarla andare. Elodie, però, ha deciso di voler spiegare al drago tutta la verità e racconta che lei, così come le altre ragazze venute prima di lei, non erano affatto discendenti di sangue reale ma povere vittime di un maligno inganno da parte del re e della regina che piuttosto che sacrificare le proprie figlie prendevano ragazze povere, le facevano sposare con il loro figlio per poi sacrificarle dandole in pasto al drago. Il drago, infatti, aveva stabilito questo patto con il regno per vendicare l'uccisione dei suoi tre cuccioli uccisi dagli uomini non appena nati. Quando però, mamma drago viene a scoprire la verità tutto cambia.

Ed Elodie, che era riuscita quasi a uccidere il mostro, alla fine decide di salvarlo utilizzando le lucciole guaritrici per guarirlo. E alla fine sia Elodie che sua sorella che il drago si salvano. Alla fine Elodie torna al palazzo reale e interrompe l'ennesimo matrimonio del principe con quella che sarebbe stata la terza vittima per il drago. Salva la ragazza facendola scappare e fa scappare via anche tutti gli altri sudditi. Elodie affronta la regina dicendole che si trattava della fine della loro storia e, infatti, arriva il drago pronto a distruggere tutto. La regina, la sua famiglia vengono uccisi così come il regno che viene dato in fiamme. Eldoie e il drago diventano alleate e lei, sua matrigna e sua sorella decidono di govenrare il popolo insieme con l'aiuto del drago.