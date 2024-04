Dead Boy Detectives 2 ci sarà? Cosa sappiamo finora

Su Netflix è arrivata una nuova serie fantasy tratta dai fumetti di Neil Gaiman e ambientata nello stesso universo di The Sandman. Si intitola Dead Boy Detectives ed è un fantasy di 8 episodi che racconta la storia di due fantasmi alle prese con l'eternità e un lavoro da detective per risolvere i misteri e aiutare gli altri fantasmi a trapassare. Si tratta di una serie fatta benissimo che riesce a fare la differenza grazie a una grande cura dei dettagli e a una storia che affascina e travolge. Ma dopo aver visto tutti gli episodi di questa serie, cosa sappiamo sul suo futuro? Dead Boy Detectives 2 ci sarà? Ecco tutto quello che sappiamo finora.

Dead Boy Detectives 2 ci sarà?

A oggi non abbiamo nessuna certezza sul rinnovo da parte di Netflix di Dead Boy Detectives per un'ulteriore stagione anche se ci sarebbero tutti i presupposti per farlo. Il colpo di scena nel finale di stagione, infatti, pone le basi su un continuo ed essendo questo un titolo ispirato a una serie di fumetti, le strade da percorrere sarebbero moltissime e potrebbero prevedere diverse stagioni. Per sapere se Netflix deciderà di continuare questo racconto, come ha deciso di fare con The Sandman che presto debutterà con la sua seconda stagione, bisognerà aspettare i primi 28 giorni dalla messa in onda della serie. Solo allora e in base al gradimento del pubblico (a suon di visualizzazioni) la piattaforma deciderà se rinnovare la serie per una seconda stagione oppure no. Non ci resta, quindi, che attendere.

Dead Boy Detectives 2: quando esce su Netflix

Se dovesse essere rinnovata, Dead Boy Detectives 2 potrebbe uscire su Netflix tra il 2025 e il 2026.