Delete, arriva su Netflix una serie pronta a lasciarvi senza fiato

Tenetevi pronti perché su Netflix sta per arrivare una storia pronta a provocare riflessioni molto profonde e lasciare con il fiato sospeso. Parliamo di Delete, una nuova serie coniuga i generi del thriller e del drama con un elemento soprannaturale pronto a stupire ma, ancora di più, a spingere a riflessioni profonde sul senso dei rapporti umani e sulla morale. Delete è uno di quei titoli che attrae fin da subito e se la resa sarà buona quando l'idea dietro questo progetto Netflix, il successo di questa serie è assicurato. Se siete già incuriositi e avete voglia di scoprire qualcosa in più su Delete, ecco un approfondimento su una delle serie Netflix più attese dei prossimi giorni.

Di cosa parla Delete e perché vederla

Se un semplice clic della fotocamera del telefono potesse far sparire chiunque tu voglia, chi sceglieresti? Aim e Lilly sono uniti da una relazione extraconiugale per sfuggire a un matrimonio che li rende infelici. Quando un misterioso telefono cade inaspettatamente nelle mani di Lilly, i due amanti decidono di sfruttare i suoi poteri soprannaturali per eliminare i propri coniugi e iniziare una nuova vita insieme. Sarà davvero così semplice?

Il trailer ufficiale di Delete

Delete: quando esce su Netflix

Delete debutterà su Netflix il prossimo 28 giugno 2023 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.