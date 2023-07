Il processo tra Johnny Depp e Amber Heard diventa una docu-serie Netflix

Il processo tra Johhny Depp e Amber Heard diventa una docu-serie Netflix. Composta da tre episodi, questa docu-serie, dal titolo Depp contro Heard, analizzerà l'accusa di Johnny Depp all'ex moglie Amber Heard per diffamazione in un processo, conclusosi il 18 aprile con la vittoria di Johnny Depp, che ha attirato l'attenzione di tutto il mondo diventando uno dei casi legali e mediatici più seguiti negli ultimi anni. Con immagini di repertorio e commenti a posteriori, questa docu-serie racconterà tutti i dettagli più interessanti dello scontro legale tra Johnny Depp e Amber Heard che, in tribunale, si sono accusati a vicenda di diffamazione, violenza domestica e molto altro. Ma cosa dobbiamo aspettarci da questa nuova docu-serie Netflix e quando uscirà sul catalogo della piattaforma di streaming? Scopriamolo.

Depp contro Heard: cosa dobbiamo aspettarci

Depp contro Heard è una serie in tre parti che esamina il famigerato caso di diffamazione che ha catturato l'attenzione del mondo e che è diventato il primo processo al mondo su TikTok. Mostrando per la prima volta entrambe le testimonianze affiancate, la serie esplora questo evento mediatico globale, mettendo in discussione la natura della verità e il ruolo che essa svolge nella nostra società moderna.

Depp contro Heard: il trailer ufficiale

Depp contro Heard: quando esce su Netflix

La docu-serie Depp contro Heard debutterà sul catalogo della piattaforma di streaming prossimamente.