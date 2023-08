Depp Contro Heard è la cronaca della banalità dei tempi in cui viviamo

Tutti ci ricordiamo quanto a lungo abbiamo seguito il confronto in aula tra Johnny Depp ed Amber Heard, con chi ci siamo schierati, le legioni di meme, gif, post, opinioni, la quantità assolutamente incredibile di video su tik tok e Instagram, su YouTube, con cui si è fatta la cronaca di un caso giudiziario tanto banale quanto irresistibile. Su Netflix arriva Depp contro Heard ed è la cronistoria di ciò che noi abbiamo guardato, del perché, più che di quel processo, che ha diviso l'opinione pubblica e la stampa.

Ricordando il Processo del Secolo

Forse dovremmo ritenerci fortunati del fatto che sul processo tra Johnny Depp ed Amber Heard, letteralmente il fatto mediatico più seguito di sempre, sia stato fatto solo una serie documentario su Netflix, senza scomodare film, serie tv o altro. Tutti abbiamo seguito le fasi di quello che più che una battaglia legale tra ex coniugi, è stato un evento mediatico globale, in cui il confine tra finzione e realtà è andato letteralmente evaporando nel giro di pochissimo tempo. Tutti si sono divisi tra chi era dalla parte dell'ex Jack Sparrow, che accusava la ex di diffamazione, e chi, effettivamente una netta minoranza a mano a mano che il procedimento andava avanti, era dalla parte dell'ex Mera di Aquaman, che aveva accusato lui di violenza domestica.

Deep Contro Heard ci guida di puntata in puntata dentro quelle immagini, quelle testimonianze, ma è un racconto in realtà molto più stratificato di quanto sembri. Sì, perché al di là della ricostruzione delle testimonianze, del processo, con i suoi punti salienti, la miniserie si concentra anche su di noi, su come abbiamo reagito, sulla narrazione che ne è scaturita. Questo scomodando influencer, opinionisti, naturalmente il mondo dei social e quindi Instagram, tik tok, facendo diventare il tutto una sorta di documentario più che su quel processo, su come oggi è cambiata completamente la relazione tra evento, media e opinione pubblica. Il risultato finale è un po’ difficile da inquadrare, vuoi perché c'è tanta carne al fuoco, vuoi anche perché lo sguardo rimane freddo solo apparentemente. Nella realtà vi è una sensazione di compiacimento, quasi di goduria, nel desacralizzare i due ex coniugi, i loro segreti, le ricostruzioni assolutamente opposte di un matrimonio disastroso con le accuse di molestie violenze. Alla fin fine, ci si sente anche abbastanza stupidi ad aver seguito una vicenda molto più miserevole e priva di fascino di quanto a suo tempo noi stessi abbiamo considerato.

Nel XXI secolo la verità è sempre più sfuggente

Gossip o non gossip? La domanda è lecita, perché nella realtà Depp conto Heard ci parla anche della nostra insaziabile voglia di scoprire qualcosa delle vite degli altri. Il che appare un paradosso, se pensiamo che in questo XXI secolo, il concetto di privacy è andato a sfumare, fino a diventare qualcosa di assolutamente obsoleto. Eppure, questa miniserie ci fa comprendere come la pluralità dei media, significa anche una pluralità di versioni, al punto che la verità diventa sempre più sfuggente. Una realtà che proprio il giornalismo, il grande assente di tutta questa storia, soffre maggiormente, trovandosi ad essere completamente in ritardo sulla storia, sugli eventi che camminano; può semplicemente darne una cronaca in differita.

Deep Contro Heard, comunque, non si dimentica di dover parlare anche di quel processo, e quindi via con le testimonianze a favore di lui o di lei, la battaglia tra gli avvocati, con quelli di Deep che si dimostrano sempre più veloci, più furbi, più preparati. O forse, semplicemente, come stabilito alla fine della giuria, il torto era da una parte, la ragione dall'altra. Tuttavia, lo stile volutamente grottesco della narrazione, che diventa anche dito puntato contro la mediocrità di chi cercava in tutti i modi di avere una luce riflessa di notorietà, di ergersi a giudice supremo per il proprio narcisismo, rende questa miniserie molto scomoda da guardare. È un po’ come riavvolgere un nastro e ammirare la propria curiosità malsana, la nostra mancanza di lucidità, l'aver sovrastimato la centralità di questo caso giudiziario, dove in ballo c'erano soprattutto la reputazione e i soldi, due cose che, ad oggi, possono comparire come scomparire nel giro di un amen.

Che vinca la storia migliore

Deep Contro Heard ha segnato forse l'inizio della risalita per Johnny Depp, poi tornato a Cannes accolto da folle compiacenti. Ha dato invece il via ad un periodo invece molto difficile per l'ex moglie, finita ora in produzioni di serie B, esiliata da quella Hollywood che la indicava come simbolo del MeToo.

Mentitrice spudorata, opportunista, disturbata, emerge però qui soprattutto come una pessima attrice, tanto da finire per essere sbeffeggiata in lungo e in largo, con la ricerca di un sensazionalismo, di un'emozione sopra le righe, tanto goffa quanto involontariamente comica. Johnny Depp invece, in questo documentario ci ricordiamo che è e rimane un grandissimo attore, a dispetto dei chili di troppo, delle rughe, ha avuto tra i due sempre la perfetta coscienza del fatto che dentro quell'aula di tribunale, il giusto e sbagliato non avrebbero poi contato più di tanto, rispetto a chi avrebbe proposto la storia migliore.

Lui, abilissimo nella comunicazione fisica come in quella verbale, sempre perfettamente controllato, charmant, ironico con garbo, conscio dell'affetto trasversale che lo circonda, ha giocato con maestria le sue carte, nascosto i propri peccati, riabilitato, almeno di fronte alla legge, la propria figura.

Deep Contro Heard, alla fine ci lascia con l'amaro in bocca, perché ci fa sentire in colpa, ci ricorda in che società moralmente impazzita, schiava delle apparenze e della opportunità viviamo. Ma soprattutto, ci fa rammentare che la legge è soltanto l'ombra della giustizia, che si è uguali solo sui libri e nelle scritte, mentre nella realtà, conta sempre la capacità di essere convincenti, al di là delle prove, al di là dell'evidenza.



Voto: 7