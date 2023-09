Devil May Cry: Netflix farà una serie sul noto videogioco

Dopo Resident Evil, anche un altro noto videogioco Capcom diventerà una serie tv. Parliamo di Devil May Cry, il videogame creato da Hideki Kamiya con protagonista Dante, un cacciatore di demoni che vuole vendicare la morte della madre, arriverà su Neflix sotto forma di anime con 8 episodi ispirati alla storia di Dante. L'annuncio di questa nuova serie animata di Netflix è arrivato con la pubblicazione di un teaser trailer di Devil May Cry che svela le prime immagini di questa appassionante serie e il nome dietro questa serie: Adi Shankar, il produttore di Castlevania. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire cosa sappiamo finora su Devil May Cry e quando uscirà su Netflix.

Di cosa parla Devil May Cry (per chi non conosce il videogioco)

La storia di Devil May Cry è ambientata in un mondo dove alcune forze malefiche stanno cercando di aprire un portale tra il regno degli esseri umani e quello dei demoni. Ignaro di tutto ciò, Dante, un cacciatore di demoni, perde sua madre e ha come obiettivo quello di vendicare la sua morte.

Non è la prima volta che questo videogioco viene adattato in anime dato che già nel 2007 era stata realizzata una serie tv giapponese: Devil May Cry: The Animated Series scritta da Bingo Morihashi, uno degli autori del gioco per Playstation.

Il video annuncio di Devil May Cry

Devil May Cry: quando esce su Netflix

La serie anime Devil May Cry uscirà prossimamente su Netflix.