The Devil's Plan su Netflix è il reality show più geniale di sempre

The Devil's Plan

Sui reality show c'è sempre un grosso pregiudizio. Li si considera programmi poco interessanti, non molto intelligenti, show creati con furbizia per intrattenere il pubblico con battibecchi tra vip, nomination, dinamiche di gioco sfruttate solo per acquisire più popolarità e creare il caso mediatico del momento. Dopotutto, in Italia, siamo abituati a reality di questo genere, dal Grande Fratello a L'isola dei famosi, da Temptation Island a Il Collegio. Ma c'è una serie su Netflix che è stata in grado di farci cambiare idea su questo genere televisivo mostrandoci che un reality show può essere anche intelligente, educativo e, soprattutto, talmente avvincente da incollare allo schermo.

Parliamo di The Devil's Plan, il nuovo reality show sudcoreano di Netflix che innalza questo tipo di show e che avrebbe molto da insegnare, a noi occidentali, su come creare reality innovativi, intelligenti e di altissima qualità. Se non avete ancora sentito parlare di The Devil's Plan è perché questa serie, arrivata sul catalogo Netflix il 26 settembre 2023, non è stata molto pubblicizzata ma se siete già tra i pochi che l'hanno avvistata su Netflix allora avete fatto bingo perché questo reality è una delle serie più interessanti che troverete su una piattaforma di streaming in questo momento.

Come funziona il gioco? Si parte da un gruppo di concorrenti che vive in un unico edificio. Ogni giorno queste persone sono chiamate a svolgere due giochi di intelligenza, uno per assicurarsi la salvezza ed evitare di essere eliminati dal game e l'altro per aumentare il montepremi finale che vincerà, poi, solo uno di loro - non è un caso che tutti i partecipanti sono tra le menti coreane più brillanti. Il bello di questo reality è che è forse l'unico in grado di mettere insieme il gioco di squadra con il gioco individuale e già sotto questo aspetto è interessantissimo, oltre che educativo, perché dimostra quanto l'individualismo, di cui si nutre la società moderna, possa essere un'arma a doppio taglio se non addirittura una grande debolezza. Questo gioco, lungo 12 episodi, diventa non solo una corsa alla vittoria di un montepremi ma un modo per mettere in pratica le proprie abilità intellettive ma anche umane. C'è furbizia ma anche grande spirito di squadra, c'è strategia ma anche generosità nello sfruttare le proprie abilità per se stessi e per gli altri, c'è suspense e ci sono innumerevoli colpi di scena. Così ogni epsiodio tiene talmente incollati allo schermo da crare un legame indissolubile con il pubblico.

A rendere geniale The Devil's Plan è la sua struttura di gioco, a dir poco innvativa rispetto a quelle che siamo abituati a vedere, ma anche i giochi di intelligenza che vengono proposti ai concorrenti, uno più originale dell'altro. Un po' sullo stile di Squid Game, ma senza l'aspetto più macabro e di sopravvivenza, The Devil's Plan è il reality show che vi farà ricredere su quanto questo genere di progrmma possa essere interessante se non addirittura più bello di una serie di finzione.

Lasciatevi sorprendere da questa serie, non ve ne pentirete.

Voto: 8 e mezzo