Come finisce Di4ri 2 parte 1 e quando escono i nuovi episodi

Su Netflix è appena uscita la prima parte della seconda stagione di Di4ri, la serie italiana che racconta le vite e le storie di un gruppo di ragazzi delle scuole medie alle prese con una delle età più difficili e problematiche: la pre-adolescenza. Dopo il successo della prima stagione, Di4ri è tornata con un secondo capitolo che riparte dal dove ci eravamo lasciati alla fine della prima stagione: cosa accadrà alla 2°D dopo l’occupazione? Saranno rimasti in classe insieme nella scuola di Marina Piccola? E Livia avrà perdonato Pietro dopo aver scoperto della scommessa? La seconda stagione di Di4ri riparte dalle risposte a queste domande e dall’arrivo di un nuovo personaggio, quello di Bianca, la cugina di Giulio, una ragazza talentuosa e solare che saprà integrarsi nel gruppo con la sua vitalità e la capacita? di capire gli altri.

In questa seconda stagione di Di4ri i protagonisti della serie affronteranno il loro terzo e ultimo anno di medie. Un anno indimenticabile e carico di sfide, che si chiuderà con la prima prova importante della loro vita, l’esame di terza media, e con una scelta determinante: che cosa fare dopo? Se ognuno dovrà prendere la propria strada, l’amicizia sopravviverà alla separazione? Ecco allora cosa è successo nel finale di Di4ri 2, parte1 e quale sarà il punto di partenza per gli ultimi episodi di questa stagione.

Come finisce Di4ri 2, parte 1? La spiegazione

L'ultimo episodio di Di4ri 2, parte 1 ci trasporta direttamente nell'atmosfera del Natale. Sono arrivate le feste a Marina Grande e i ragazzi della 3°D sono pronti a festeggiare insieme questo periodo speciale ma anche a iniziare a fare le pre-iscrizioni per le scuole superiori. Dopo aver fatto il "patto del farò", dove Pietro, Livia e tutti i loro amici hanno deciso di andare tutti insieme allo scientifico, iniziano a esserci i primi dissapori nel gruppo soprattutto quando Giulio e Monica ammettono di voler andare in scuole diverse per seguire i loro sogni. Così, Pietro, si arrabbia e litiga con i suoi compagni proprio durante la festa di Natale perché non vuole separarsi dai suoi amici al liceo. Così, la prima parte della seconda stagione di Di4ri finisce con un brutto litigio tra i compagni di classe, con Livia che decide di perdonare Pietro per quella scommessa dello scorso anno ma che non troverà davanti a lei più il suo "vecchio" Pietro ma un nuovo ragazzo che si è evoluto e che ha scoperto di provare sentimenti non più per lei ma per un'altra ragazza, Isabel che però sta insieme a Roby, un compagno di basket di Pietro. Isabel e Pietro si sono baciati ma questo bacio resta un segreto tra i due, dato che questa loro relazione potrebbe minare gli equilibri del gruppo. Ma cosa ne sarà di loro due? Usciranno allo scoperto? E quale diventerà il ruolo di Livia? Verrà dimenticata da Pietro o lui deciderà di fare un passo indietro verso di lei lasciando da sola Isabel? Per ora abbiamo solo un indizio a disposizione: un'immagine di Isabel che piange mentre abbraccia Pietro. Cosa accadrà? Non resta che aspettare i prossimi episodi della serie per scoprirlo.

Quando escono i nuovi episodi di Di4ri 2, parte 2?

Per ora Netflix non ha ancora annunciato quando uscirà la seconda parte di Di4ri 2 quindi non ci resta che goderci questi primi sette episodi e aspettare l'annuncio della data di uscita del finale di Di4ri 2.