Disincanto su Netflix finirà con la stagione 5

Disincanto finirà con la quinta stagione. La serie animata Netflix dai creatori dei Simpson, andata in onda per la prima volta nel 2018, non è stata rinnovata per un sesto capitolo di serie e si concluderà con l'uscita dei nuovi episodi della quinta stagione. L'annuncio arriva direttamente dalla piattaforma di streaming che ha fatto sapere ai fan del titolo animato ideato da Matt Groening che un capitolo 6 di Disincanto non ci sarà. La conclusione di Disincanto renderà questo show fantasy la terza serie di animazione per adulti di Netflix più longeva di sempre con 50 episodi in totale, superata solo da Big Mouth con 61 episodi e Bojack Horseman con 77 episodi. Preparatevi quindi al gran finale di questa serie che sta per debuttare su Netflix e dire addio ai suoi fan. Ma scopriamo quando e cosa dobbiamo aspettarci dagli ultimi episodi della serie.

Disincanto 5: cosa dobbiamo aspettarci?

Tutto finisce qui. Le disavventure della regina Bean, che ha un carattere duro e bevitore, del suo esuberante compagno elfo e del suo demone personale Luci culminano in un'epica battaglia per Dreamland. Per salvare Dreamland dal malvagio dominio della regina Dagmar, Bean deve sconfiggere sua madre e sfuggire a una profezia che le predice che ucciderà qualcuno che ama. La posta in gioco è più alta che mai: i nostri eroi devono affrontare Satana, un cadavere senza testa, un malvagio centometrista e, cosa più terrificante di tutte, il loro vero destino.

Disincanto 5: il trailer ufficiale

Disincanto 5: quando esce su Netflix

Gli ultimi dieci episodi di Disincanto usciranno su Netflix il 1 settembre 2023.