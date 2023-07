Netflix racconterà il mondo del calcio femminile in una nuova docu-serie

Netflix ha deciso di puntare i riflettori sul calcio femminile e di realizzare una docu-serie tutta dedicata alle donne del pallone. La piattaforma di streaming, infatti, documenterà il viaggio della squadra statunitense di calcio femminile verso la Coppa del Mondo 2023 in una docu-serie di più episodi che debutterà su Netflix in autunno. La serie, che è attualmente in produzione, seguirà passo passo le giocatrici durante la competizione per regalare al pubblico una prospettiva nuova su questo sport.

Si tratta di una co-produzione di Netflix con Time Studios, Words + Pictures e Togethxr che seguirà da vicino le imprese sportive ma anche le emozioni delle giocatrici della Nazionale femminile statunitense tra gioia, euforia ma anche paure, stress e difficoltà durante la lotta per conquistare il loro terzo titolo mondiale consecutivo. Inoltre, la serie affronterà anche questioni delicate come la diversità razziale, i diritti LGBTQ+, la parità di retribuzione tra uomini e donne, la famiglia e la maternità.

La serie vedrà come protagoniste le campionesse veterane come Alex Morgan e Megan Rapinoe, che hanno recentemente annunciato il ritiro dopo questa ultima Coppa del Mondo, la 18enne stella nascente Alyssa Thompson e le esordienti della squadra femminile statunitense di Coppa del Mondo Sofia Huerta, Lynn Williams e Kristie Mewis. Altri nomi saranno annunciati in seguito.

La docu-serie, al momento ancora senza titolo, sarà diretta da Rebecca Gitlitz, vincitrice di due Emmy e produttrice esecutiva di Time Studios (30 for 30 Shorts, Olimpiadi estive 2012), prodotta dal vincitore dell'Emmy Connor Schell (The Last Dance, OJ: Made in America, 30 for 30) insieme a Mike Beck, Alexa Conway, Libby Geist, Rebecca Gitlitz, Ian Orefice, Jamie Patricof e Jessica Sherif e prodotta da Marie Margolius e Nick Eisenberg.