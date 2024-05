El Rey del Cachopo: i crimini di César Román è la nuova serie true crime di Netflix, il trailer e quando esce

Su Netflix sta per arrivare una nuova docuserie true crime sulla storia di César Román, lo chef spagnolo, proprietario di un ristorante specializzato in cachopos - un piatto caratteristico della cucina asturiana - che ha ucciso la sua ex compagna Heidi Paz per poi smembrarla e mettere a fuoco i suoi resti nascosti in una valigia. Questa serie, di tre episodi, è un racconto analitico del caso della morte di Heidi Paz e di come uno chef spagnolo si è creato una brillante carriera grazie a una trama di segreti e false identità.

El Rey del Cachopo: i crimini di César Román: chi è César Román

César Román, nato a Madrid nel 1973, è uno dei più grandi truffatori della Spagna. Prima di finire in carcere per l'omicidio della ex compagna Heidi Paz nel 2018 e di fallire nel sogno di diventare un albergatore di successo, César è stato politico, giornalista, addetto stampa e uno dei più grandi truffatori di uomini d'affari riuscendo a trasformare il suo piccolo locale a Madrid, fondato nel 2016 con il nome di A Cañada Delic Experience,11, un ristorante il cui piatto forte era il cachopo, in un franchising del valore di 150mila euro. Ha ottenuto diversi premi culinari, poi ritenuti falsi e dietro l'apparenza di perfetto imprenditore, in realtà, le tasche di César Román erano vuote e non pagava né fornitori né dipendenti spendendo molti più soldi di quanti ne avesse.

El Rey del Cachopo: i crimini di César Román, il trailer ufficiale

El Rey del Cachopo: i crimini di César Román, quando esce su Netflix

El Rey del Cachopo: i crimini di César Román esce su Netflix il 10 maggio 2024 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.