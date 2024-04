Eleonora Fiorini: "Fabbricante di lacrime non è il nuovo Twilight. Le soap opera? Sbaglia chi le sottovaluta"

Dietro le migliori serie tv non ci sono solo grandi registi o bravi attori. Dietro una bella serie tv c'è sempre un bravo sceneggiatore. Dopotutto una serie, così come un film parte sempre da una storia ed è proprio saperla raccontare bene una storia che fa la differenza. Eleonora Fiorini racconta storie sul piccolo e grande schermo da trent'anni.

Non tutti lo sanno ma dobbiamo proprio a lei moltissime delle fiction, dei film e delle soap opera che ci hanno incollato davanti alla tv nel corso degli anni. È sua la penna dietro la soap Centovetrine, così come quella dietro la soap italiana più longeva di sempre, Un posto al sole. Ma Eleonora ha scritto anche altri titoli di successo come la serie Dottoressa Giò con Barbara D'Urso, la fiction di Canale 5 Luce dei tuoi occhi e molto altro ancora fino a debuttare oggi su Netflix con la sceneggiatura del nuovo attesissimo film teen Fabbricante di lacrime, tratto dal romanzo omonimo della scrittrice italiana Erin Doom.

Grazie a questo suo nuovo lavoro abbiamo colto l'occasione per parlare con lei.

Il 4 aprile esce su Netflix “Fabbricante di Lacrime”. Cosa ti ha spinto a scegliere questo progetto e cosa dobbiamo aspettarci dal film?

"Avevo già lavorato con Colorado film per una serie tratta da un romanzo di Diego Cugia. Si erano trovati bene e mi hanno richiamato. Dalla prima pagina il libro ha risvegliato in me sentimenti potenti, mi sono identificata in Nica e Rigel, avendo avuto come loro un’infanzia complicata. Spero di aver riportato nella sceneggiatura i sentimenti profondi e dirompenti dei due personaggi che devono superare tanti blocchi interiori per potersi amare".

Il film sarà diverso dal libro di Erin Doom?

"No. Siamo stati molto attenti a non tradire il libro pur dovendo dare al materiale narrativo una forma cinematografica. Parlo al plurale perché è stato un lavoro di squadra. Tutti, dai produttori Iginio Straffi e Alessandro Usai, a Paula Boschi, produttrice esecutiva insieme a Gaia Antifora e Pierpaolo Luciani, al regista Alessandro Genovese, abbiamo lavorato in sinergia per trasformare in immagini un libro tanto amato".

“Fabbricante di lacrime” è un film di formazione per un pubblico young adult, quali tematiche hai approfondito e quali messaggi hai voluto lanciare al pubblico più giovane attraverso il film?

"Il Fabbricante di lacrime è molto più di un romanzo di formazione. È un lungo viaggio nell’animo di due ragazzi, Nica e Rigel, che si sentono diversi ma soprattutto “difettati”. Più che lottare contro il mondo esterno devono combattere contro l’immagine distorta e dolorosa che hanno di se stessi. Alla fine ce la fanno, perché sono fragili ma anche forti. Il messaggio è che se c’è una paura interiore che ci fa sentire inadatti non bisogna essere pigri. Mai arrendersi all’idea di non farcela o di essere sbagliati, è un pensiero spazzatura, perché l’essere umano ha delle risorse inimmaginabili per sopravvivere".

Ti sei ispirata a qualche film teen del passato?

"Ne ho visti tanti, ma Il fabbricante è abbastanza unico. Qualcuno lo ha accomunato a Twilight. In effetti essere un vampiro è la metafora dell’essere impossibilitati ad amare quindi il tema si avvicina ma Fabbricante va più in profondità. Il film, pur essendo ambientato in un luogo di fantasia, è un genere diverso da Twilight perché è terribilmente vero, concreto, urlante".

Scrivi per la tv da moltissimi anni e hai testimoniato un cambio generazionale di pubblico, secondo te di cosa hanno bisogno i ragazzi di oggi dalla tv/cinema e di cosa avevano bisogno in passato?

"In passato la tv e il cinema aprivano delle finestre sul mondo e i ragazzi attraverso serie e film potevano evadere da una realtà ristretta e conoscere mondi esterni. Oggi, con la globalizzazione e in piena rivoluzione tecnologica, il mondo è a portata di mano, i ragazzi sono bombardati da informazioni, immagini e storie, c’è spaesamento, quindi più che mai hanno bisogno di recuperare identità, e di essere rappresentati. L’identità, io credo, sta nei sentimenti forti, nella catarsi. Penso che le storie debbano far provare emozioni ancestrali per farci sentirsi meno virtuali e più umani. Nel film Fabbricante di lacrime è colui che ti fa piangere, ti fa provare emozioni".

E come è cambiato il modo di scrivere per la tv/cinema nel corso degli anni? Oggi si fa più attenzione ad alcune tematiche che in passato non venivano considerate?

"Come ogni altra componente della cultura di massa, la scrittura televisiva si deve confrontare con una società che si è molto evoluta in termini di inclusione e rappresentazione delle minoranze. È una sfida complessa che deve diventare un’occasione per raccontare storie coinvolgenti e non bloccare la creatività a favore del politically correct".

Manca qualcosa alla tv di oggi secondo te? È stata in grado secondo te di rinnovarsi nel tempo e adeguarsi all’evoluzione della società?

"La tv negli anni si è rinnovata, ha velocizzato la narrazione e tentato di stare al passo. Ma la società si evolve molto più in fretta di chi la racconta. È un po’ come la storia di Achille e la tartaruga. Le nuove generazioni sono molto più avanti dei dibattiti sul modo di raccontare donne, tematiche di gender e di inclusione. Credo che le fiction debbano iniziare a differenziare i contenuti visto che il mondo si è allargato. Per competere con le piattaforme la tv generalista dovrebbe aprirsi a più generi narrativi e non avere paura di mescolarli, come accade nelle saghe di successo (Hunger games, Game of Thrones e via dicendo) che poi non sono altro che i feulleiton moderni".

La tua lunghissima carriera ti ha vista spaziare tra diversi generi, anche molto diversi tra loro. Hai scritto fiction, film, serie tv ma anche soap opera, un genere spesso sottovalutato ma molto apprezzato dal pubblico. Qual è il segreto delle soap opera e perché piacciono così tanto?

"Le soap opera piacciono proprio perché sono feulleiton moderni e stringono un patto preciso con il pubblico, di racconto quotidiano, lo fanno sentire libero dall’impegno intellettuale richiesto da altri prodotti audiovisivi. In passato i più grandi successi letterari, d’altronde, uscivano a puntate. Le soap sono dense di emozioni elementari, in cui tutti si possono identificare, e mescolano serenamente i generi. L’errore di chi sottovaluta le soap opera è lo stesso di chi ha sempre sottovalutato la cultura pop, da Totò ai Beatles".

Oggi le soap turche sono tra i titoli più seguiti sulla tv (penso a Terra Amara o DayDreamer). È un caso o hanno una carta vincente?

"Hanno la carta vincente degli archetipi narrativi. In Terra amara c’è un segreto che si deve nascondere (loro non sono fratelli), che genera una tensione costante e fornisce un tirante che può andare avanti nel tempo, c’è la vendetta alla Montecristo, l’amore impossibile alla Romeo e Giulietta. Queste serie si basano sugli archetipi e poi li miscelano. Non abbiamo fatto diversamente in Centovetrine. È questa “chiarezza” a essere la carta vincente".

Qual è il segreto di una serie o di un film ben scritti? E i titoli italiani sono arrivati a reggere il confronto con i colossi americani?

"Un film ben scritto fa coincidere la semplicità con la sincerità. È il caso di C’è ancora domani. Noi italiani siamo imbevuti di intellettualismo mentre in questo caso si tratta di un film sincero, raccontato con uno sguardo pulito".

Quale dei tuoi lavori ti è rimasto più nel cuore e perché?

"Il mio primo cortometraggio “Finalmente insieme” (titolo ironico), un thriller psicologico che fa parte del lungo De Generazione, Centovetrine, perché si scriveva in team e c’era un continuo scambio nel gruppo di scrittori. L’energia che si crea in una writer room se il team è ben assortito si autoalimenta e le idee fioccano. Poi ho amato Questa è la mia terra, perché ho potuto raccontare una “storia vera” anche se costruita con una struttura classica. Luce dei tuoi occhi, perché ho potuto parlare di ragazze e ragazzi, cercando di raccontare delle verità, non so se riuscendoci ma ci ho provato. E poi certamente Il Fabbricante, che mi ha dato la possibilità di entrare in contatto con un’autrice giovane e quindi mi ha arricchito".

Tu scrivi serie, film ma cosa ti piace guardare quando torni a casa?

"Amo il crime, i gialli e i thriller psicologici. Quando guardo una fiction devo pensare, non riesco a vederla per distrarmi. Deformazione professionale forse. Le mie serie preferite sono Breaking Bad (ovviamente), Better call Saul, Narcos, Homeland, True detective 1 e 3, The Bridge, Orphans Black, Mindhunter, Game of Thrones, oddio ce ne sono tante, ora sono in tilt per Il problema dei 3 corpi. Di italiane Romanzo criminale, Il cacciatore, Christian, Rocco Schiavone, Mare Fuori che a differenza di altre serie su Napoli dà ai personaggi una possibilità di riscatto senza cadere nel buonismo".