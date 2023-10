Elite 7: guida ai nuovi personaggi della serie

Elite è quasi giunta al suo gran finale. La settima stagione del teen drama spagnolo, infatti, sta per debuttare su Netflix portando grosse novità e tanti nuovi personaggi a partire dalla cantante brasiliana Anitta. Siete curiosi di scoprire chi sono i nuovi protagonisti di Elite 7 e quali personaggi interpreteranno nella serie? Ecco un elenco di tutte le new entry del cast di Elite e quali personaggi veterani, invece, torneranno in questo attesissimo finale di serie.

Elite 7: cosa accadrà nel finale di serie?

In questa nuova stagione Omar inizia una nuova vita all'università lontano da Las Encinas, ma non riesce a voltare pagina. Il senso di colpa per la morte di Samuel e la sofferenza causata da quel periodo lo attanagliano ancora, spingendolo ad andare in analisi. Tramite uno stage decide di tornare nella scuola dove tutto è successo per affrontare i suoi demoni faccia a faccia. Attraverso il percorso di Omar scopriamo che anche il resto degli studenti sta silenziosamente sfidando i propri incubi. La settima stagione di Elite tratta di salute mentale e di come molti di noi la evitano per paura o ignoranza.

Elite 7: chi sono i nuovi personaggi

Chloe (Mirela Bali?): Una nuova studentessa di Las Encinas che ama lo scandalo quanto i video espliciti. Dietro questa facciata provocante si nasconde una ragazza insicura che ha un rapporto molto tossico con la madre.

Carmen (Maribel Verdú): La madre di Chloe. Super seducente e amante della bella vita. A volte non capisce quale sia il suo posto e compete con la figlia sia per quanto riguarda gli abiti provocanti che per fare nuove amicizie a Las Encinas.

Eric (Gleb Abrosimov): Eric è il cugino ribelle di Nico. Spirito libero, anti-sistema e naturalmente anarchico, nasconde paure, insicurezze e una costante tendenza all'autodistruzione.

Martín (Leonardo Sbaraglia): È il padre di Isadora, che torna dopo un periodo di assenza per riprendere il controllo dell'azienda di famiglia. Presto scopriremo che il suo ritorno non è casuale e che nasconde delle rivalità piuttosto losche.

Joel (Fernando Líndez): Joel è un raggio di luce nonostante i continui colpi inferti dalla vita. Molto umile, sopravvive giorno per giorno e ha ben chiaro che non può permettersi di avere sogni che vadano oltre il presente. Finché, all'improvviso, si presenta la possibilità di dare una svolta di 180 gradi alla sua vita.

Omar (Omar Ayuso): Omar torna a Las Encinas ancora traumatizzato dall'omicidio di Samu. Joel è stato il suo sostegno incrollabile nel superare tutto quello che è successo... chissà se sarà sufficiente per affrontare i fantasmi del passato.

Anitta (Anitta): La cantante brasiliana Anitta è tra le new entry del cast di Elite 7

Elite 7: chi c'è del cast originale

Tra i veterani di Elite, nella settima stagione ci saranno: Iván (André Lamoglia), Isadora (Valentina Zenere), Rocío (Ana Bokesa), Dídac (Álvaro de Juana), Nico (Ander Puig), Sonia (Nadia Al Saidi), Raúl (Álex Pastrana) e Sara (Carmen Arrufat), tra gli altri, torneranno in questa nuova puntata dove dimostreranno che la vita non è sempre rosa.

Quando esce Elite 7 su Netflix

Elite 7 debutterà su Netflix il 20 ottobre 2023.