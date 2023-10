Elite 7, su Netlfix il gran finale della serie spagnola: trama e quando esce

Manca pochissimo al gran finale di Elite, la serie spagnola che è diventata uno dei teen drama più popolari di Netflix in tutto il mondo. Dopo 7 stagioni, Elite giungerà al termine con un gran finale pieno di novità, nuovi personaggi e grandi sorprese per i fan di questa serie. Ma cosa sappiamo finora su Elite 7 oltre al fatto che la cantante brasiliana Anitta entra nel cast? Cosa accadrà nella trama e quando usciranno gli episodi sul catalogo Netflix? Scorpiamolo insieme.

Elite 7: la trama

In questa nuova stagione Omar inizia una nuova vita all'università lontano da Las Encinas, ma non riesce a voltare pagina. Il senso di colpa per la morte di Samuel e la sofferenza causata da quel periodo lo attanagliano ancora, spingendolo ad andare in analisi. Tramite uno stage decide di tornare nella scuola dove tutto è successo per affrontare i suoi demoni faccia a faccia. Attraverso il percorso di Omar scopriamo che anche il resto degli studenti sta silenziosamente sfidando i propri incubi. La settima stagione di Elite tratta di salute mentale e di come molti di noi la evitano per paura o ignoranza.

Elite 7: la clip eslcusiva dei nuovi episodi

Elite 7: quando esce su Netflix

Elite 7 uscirà su Netflix il 20 ottobre 2023.