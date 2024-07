Elite 8 si mostra nel trailer ufficiale: il video

Manca pochissimo all'uscita del gran finale di Elite e Netflix ha appena svelato un'anteprima dell'ottava e ultima stagione del trailer ufficiale. Il teen drama spagnolo, rinnovato per un'ottava stagione lo scorso luglio 2023, si concluderà proprio con il capitolo 8 mettendo fine a una storia che per quasi 10 anni ha appassionato tantissimi fan in tutto il mondo. E nell'attesa di vedere cosa ci riserverà il finale di Elite, ecco tutto quello che sappiamo finora sugli ultimi episodi, compreso il trailer ufficiale appena pubblicato da Netflix.

Elite 7: cosa è successo nella penultima stagione di Elite

In questa nuova stagione Omar inizia una nuova vita all'università lontano da Las Encinas, ma non riesce a voltare pagina. Il senso di colpa per la morte di Samuel e la sofferenza causata da quel periodo lo attanagliano ancora, spingendolo ad andare in analisi. Tramite uno stage decide di tornare nella scuola dove tutto è successo per affrontare i suoi demoni faccia a faccia. Attraverso il percorso di Omar scopriamo che anche il resto degli studenti sta silenziosamente sfidando i propri incubi. La settima stagione di Elite tratta di salute mentale e di come molti di noi la evitano per paura o ignoranza.

Elite 8 coinciderà con il finale di serie: l'annuncio

Élite has been renewed for an eighth and final season — and Season 7 premieres this Friday! pic.twitter.com/sVNwrCvsd9 — Netflix (@netflix) October 18, 2023

Elite 8: il trailer ufficiale

Elite 8: quando esce su Netlfix

Elite 8 debutta su Netflix il 26 luglio,