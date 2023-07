Elite 8 ci sarà, la serie spagnola è stata rinnovata per una nuova stagione

Elite avrà un'ottava stagione. Il teen drama spagnolo, infatti, è stato rinnovato da Netflix per un nuovo capitolo ancora prima del debutto della sua settima stagione. La serie in lingua spagnola più longeva di Netflix, e anche una delle più popolari in tutto il mondo, continuerà a raccontare la storia degli studenti della prestigiosa Las Encinas in nuovi episodi pronti a tenere con il fiato sospeso ed emozionare. Ma cosa sappiamo finora su Elite 8? Cosa accadrà e quando uscirà su Netflix? Scopriamolo insieme.

Elite 8: cosa sappiamo finora

Essendo appena stato annunciato il rinnovo di Elite 8, finora non abbiamo molte informazioni sulla trama ma sappiamo che Zeta Studios si occuperà ancora una volta della produzione della serie, guidata dai creatori Carlos Montero e Jaime Vaca e che alla regia dell'ottava stagione di Elite ci saranno quattro registi: Daniel Barone (Killer Women), Ginesta Guindal (In Love All Over Again), Jota Linares (Dancing on Glass) ed Elena Trapé (The Distances). Due volti nuovi e un volto familiare si uniranno al cast di Elite. Ane Rot di Killer Book Club e Nuno Gallego di UPA Next sono i nuovi membri del cast. Intanto, Mina el Hammani riprenderà il suo ruolo di Nadia.

Quando inizieranno le riprese di Elite 8?

L'inizio della produzione dell'ottava stagione di Elite è previsto per agosto 2023. Per girare un'intera stagione di Elite sono necessari dai 4 ai 6 mesi.

Elite 8: quando uscirà su Netflix?

Tenendo presente le date di inizio di produzione e i tempi necessari per le riprese ci possiamo aspettare di vedere Elite tornare su Netflixnon prima della primavera o dell'estate del 2024.

Elite 8 sarà l'ultima stagione di Elite?

Ma l'ottava stagione di Elite sarà anche l'ultima? Finora Netflix non ha specificato nulla sulla questione e se la serie dovesse continuare con il suo solito successo possiamo immaginare che continuerà ad andare avanti con altre stagioni. Ma staremo a vedere.