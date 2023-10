Elite 8 sarà l'ultima stagione della serie Netflix

Manca pochissimo all'uscita settima stagione di Elite su Netflix ma la piattaforma di streaming sta già guardando oltre e pensando all'ottava stagione della serie che, secondo un annuncio a sorpresa, sarà l'ultima stagione di Elite. Ebbene sì, il teen drama spagnolo, già rinnovato per un'ottava stagione lo scorso luglio 2023, si concluderà proprio con il capitolo 8 mettendo fine a una storia che per quasi 10 anni ha appassionato tantissimi fan in tutto il mondo. Netflix, infatti, con un post sui suoi canali social ha dichiarato che l'ottava stagione della serie spagnola fungerà da gran finale. Ma quando uscirà Elite 8? E cosa dobbiamo aspettarci da questa stagione finale? Per scoprirlo non ci resta che aspettare di vedere i nuovi episodi della settima stagione di Elite e iniziare a farci qualche idea.

Elite 7: cosa aspettarsi dalla penultima stagione di Elite

In questa nuova stagione Omar inizia una nuova vita all'università lontano da Las Encinas, ma non riesce a voltare pagina. Il senso di colpa per la morte di Samuel e la sofferenza causata da quel periodo lo attanagliano ancora, spingendolo ad andare in analisi. Tramite uno stage decide di tornare nella scuola dove tutto è successo per affrontare i suoi demoni faccia a faccia. Attraverso il percorso di Omar scopriamo che anche il resto degli studenti sta silenziosamente sfidando i propri incubi. La settima stagione di Elite tratta di salute mentale e di come molti di noi la evitano per paura o ignoranza.

Elite 8 coinciderà con il finale di serie: l'annuncio a sorpresa di Netflix

Élite has been renewed for an eighth and final season — and Season 7 premieres this Friday! pic.twitter.com/sVNwrCvsd9 October 18, 2023

Elite 8: quando esce su Netlfix

Elite 8 debutterà su Netflix presumibilmente tra la fine del 2024 e il 2025.