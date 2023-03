Emergency, primi soccorritori a New York, arriva su Netflix un nuovo documentario pronto a emozionarvi

Su Netflix sta per arrivare un nuovo documentario pronto a emozionare e sconvolgere allo stesso tempo. Si tratta di Emergency, primi soccorritori a New York e, in otto episodi, racconterà la vita quotidiana degli infermieri e medici del primo soccorso della Grande Mela. Ma cosa dobbiamo aspettarci da questa nuova docu-serie Netlfix e quando potremo trovarla sul catalogo della piattaforma di streaming? Scopriamolo insieme.

Cosa aspettarsi da Emergency, primi soccorritori a New York

Scopri il mondo frenetico della medicina d'urgenza in questa docuserie in otto parti che racconta la vita quotidiana intensa e spietata degli operatori sanitari dei pronto soccorso di New York. Vivi il ritmo incessante del sistema ospedaliero della città attraverso le difficoltà e i trionfi di un'infermiera dell'elisoccorso, chirurghi esperti di trapianti, paramedici, ortopedici e traumatologi pediatrici e neurochirurghi mentre danno il massimo per aiutare coloro che ne hanno più bisogno.

Quando esce Emergency, primi soccorritori a New York

La nuova docu-serie Netflix Emergency, primi soccorritori a New York debutterà sulla piattaforma di streaming il prossimo 29 marzo in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.