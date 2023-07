Nata dal creatore di Sex and the City, Darren Star, Emily in Paris è una delle serie Netflix più apprezzate dal pubblico. Una commedia romantica incantevole e sempre pronta a far divertire, emozionare e sognare con la storia avvincente della vita di un'americana a Parigi. Ma quando rivedremo Emily su Netflix? A che punto siamo con le riprese della quarta stagione dello show? Scopriamolo insieme in questo approfondimento su Emily in Paris 4.

A che punto siamo con le riprese di Emily in Paris 4

Emily in Paris tornerà per una quarta stagione su Netflix ma i fan di questa serie romantica dovranno aspettare ancora un po' perché la produzione del quarto capitolo di serie è stata ritardata a causa degli scioperi della WGA e della SAG-AFTRA. Per ora, però, cerchiamo di capire tutto quello che sappiamo finora su Emily in Paris 4.

Emily in Paris 3: dove eravamo rimasti

Iniziamo con un piccolo recap sul finale della stagione precedente per immaginare cosa potrebbe aspettarci dai nuovi episodi di Emily in Paris. Come ci eravamo lasciati nel finale di Emily in Paris 3? Con un bel colpo di scena: Camille è incinta e aspetta un bambino da Gabriel anche se i due si sono lasciati appena prima delle nozze perché si è innamorata di un'altra donna e ha ammesso di essere tornata con lui solo per dimostrare a Emily di aver vinto. E mentre si trovavano alla cerimonia per il loro matrimonio, davanti ad amici e famiglie, Camille ha urlato a Gabriel che lui è innamorato di Emily e che tutti lo vedono e, all'ascolto di queste parole, Alfie, il nuovo fidanzato di Emily, l'ha lasciata andando via deluso. Nonostante adesso il terreno per una relazione tra l'americana e lo chef adesso sembrerebbe spianato spunta fuori il nuovo ostacolo, il bambino che Camille aspetta da Gabriel. Cosa accadrà adesso? I due proveranno a stare insieme? Non ci resta che aspettare la nuova stagione per scoprirlo. Intanto, Mindy è stata presa come concorrente dell'Eurovision insieme al suo ex fidanzato, Gabiel ha ottenuto una stella Michelin per il suo nuovo ristorante, Sylvie è tornata insieme al suo ex marito e Madeline, dopo aver partorito il suo bambino, Jack, a Parigi è tornata a Chicago da sola dopo che Emily ha scelto di lavorare nella nuova azienda di Sylvie insieme a Julien (che, però, adesso vuole lasciare l'azienda) e Luc.

Cosa aspettarsi da Emily in Paris 4

Emily in Paris 4 sarà una stagione piena di sorprese e colpi di scena e, forse, sarà il capitolo di questa serie che vedrà finalmente Emily e Gabriel insieme. Ma gli ostacoli per arrivarci saranno tanto. Adesso, infatti, lui aspetta un figlio con Camille anche se non stanno più insieme, la sua vita personale è sconvolta dopo un matrimonio annullato e un figlio non voluto ma quella professionale è in ascesa con la stella Michelin ottenuta dal suo ristorante. Emily dovrà affrontare le sue emozioni, capire se vuole davvero stare con Gabriel e cosa vuole davvero dalla sua carriera. Sono tanti i tempi che il quarto capitolo di Emily in Paris 4 affronterà e noi non vediamo l'ora di scoprirli.

Quando esce Emily in Paris 4 su Netflix

Dato il rallentamento nella produzione della serie, Emily in Paris 4 potrebbe uscire nel 2024 inoltrato.