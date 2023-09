Encounters: su Netflix arriva una nuova docu-serie sugli UFO

Poco dopo il caso dei presunti corpi alieni mostrati in Parlamento che ha fatto il giro del mondo, Netflix è pronta a lanciare una nuova docu-serie tutta incentrata suli UFO. Ebbene sì, la piattaforma di streaming ha realizzato un documentario di quattro episodi dal titolo Encounters che punta a raccontare tutti i retroscena dell'infdustria degli UFO. Ma cosa dobbiamo aspettarci da questa docu-serie sugli alieni e quando uscirà su Netflix? Scopriamolo insieme.

Encounters: l'industria degli UFO, la trama

Esplosive nuove rivelazioni fornite da informatori dell'esercito su incontri ravvicinati, UFO e programmi clandestini del Pentagono, in aggiunta ai reportage delle principali testate giornalistiche, hanno riportato alla ribalta un tema che per decenni è stato considerato solo un complotto.

Cosa aspettarsi da Encounters: l'industria degli UFO

Diretta da Yon Motskin (Generation Hustle) e prodotta da Amblin Television, Boardwalk Pictures (società premiata agli Emmy®) e Vice Studios, Encounters: l'industria degli UFO è una serie epocale in quattro parti che attraversa tutto il mondo per raccontare quattro straordinarie storie di incontri con entità ultraterrene. Ogni episodio, ben documentato e in stile cinematografico, racconta una storia unica: strane luci nel cielo di una cittadina del Texas; navicelle spaziali sommergibili che infestano le acque di un villaggio costiero in Galles; un incontro ravvicinato con alcuni bambini in Zimbabwe; l'apparente interferenza di un'intelligenza aliena presso una centrale nucleare in Giappone.

Raccontata in prima persona nei luoghi dove sono avvenuti gli avvistamenti, con l'intervento di scienziati all'avanguardia e personale militare, la serie va oltre la teoria per evidenziare il profondo impatto umano di questi incontri sulle vite delle persone, sulle famiglie e sulle comunità. In questa storia investigativa attuale e intramontabile, ciò che trapela dagli enigmatici incontri all'apparenza scollegati in luoghi, culture e periodi completamente diversi è una sequenza di incredibili analogie e una sorprendente verità: gli incontri ravvicinati sono un fenomeno globale mozzafiato e un'esperienza decisamente fuori dal comune.

Il trailer di Encounters: l'industria degli UFO

Quando esce Encounters: l'insutria degli UFO su Netflix

Encounters: l'industria degli UFO debutterà su Netlflix il prossimo 27 settembre in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.