L'Eternauta, tutto sulla nuova (e attesissima) serie post-apocalittica di Netflix

Su Netflix sta per arrivare, dopo Black Knight, una nuova serie argentina post-apocalittica, che altro non è che il primo adattamento televisivo dell'iconica graphic novel di Héctor Germán Oesterheld, illustrata da Francisco Solano López. Stiamo parlando de L'Eternauta, una versione contemporanea del fumetto diretta da Bruno Stagnaro, scritta da Bruno Stagnaro e Ariel Staltari e prodotta da Netflix insieme a K&S Films e Bruno Stagnaro. Ma cosa dobbiamo aspettarci da L'Eternauta e perché viene già considerata la nuova punta di diamante di Netflix? Scopriamolo insieme in questo approfondimento sulla serie argentina che si prepara a diventare un colosso del genere post-apocalittico.

L'Eternauta, il video annuncio

L'Eternauta, tutto quello che sappiamo finora, dalla trama al cast

La trama de L'Eternauta gira attorno alla storia di una tempesta di neve mortale che uccide milioni di persone lasciando vivi solo Juan Salvo e un gruppo di sopravvissuti che si ritrovano a combattere contro una minaccia aliena, controllata da una forza invisibile.

Ricardo Darín interpreterà Juan Salvo, al suo debutto in una produzione originale Netflix. Al cast si uniscono anche: Carla Peterson, César Troncoso, Andrea Pietra, Ariel Staltari, Marcelo Subiotto, Claudio Martínez Bel, Orianna Cárdenas e Mora Fisz, tra gli altri attori e attrici.

Si tratta di 6 episodi scritti da Bruno Stagnaro, insieme ad Ariel Staltari.

Le riprese si svolgeranno in location e set a Buenos Aires.

Il commento del regista

"Per me L'Eternauta rappresenta mio padre che mi portava i fumetti ogni settimana. Credo sia stata una delle prime cose che ho letto integralmente nella mia vita, all'età di 10 anni, e ha avuto un impatto profondo sul mio modo di intendere la narrativa del mio Paese - ha raccontato Bruno Stagnaro, regista e responsabile della sceneggiatura -. La sensazione che mi ha lasciato quella prima lettura mi ha accompagnato per tutta la vita e, in qualche modo, ha avuto una grande influenza su ciò che ho fatto in seguito. Il mio approccio all'adattamento sarà quello di essere fedele a quel lettore bambino che ha guardato la storia per la prima volta, cercando di ricostruire l'emozione genuina di vivere un'avventura nell'angolo del quartiere e la costruzione di quel grande eroe argentino che è Juan Salvo".

Quando esce L'Eternauta su Netflix

Per ora non abbiamo ancora a disposizione una data di uscita de L'Eternauta su Netflix ma possiamo immaginare che la serie possa debuttare tra la fine del 2023 e il 2024.