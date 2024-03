Eva Cela, il nuovo volto del cinema italiano: "Sogno l'Oscar. Io nuda in Supersex? Un attore comunica con il corpo"

L'abbiamo vista brillare nella serie Netflix Supersex nei panni di uno dei personaggi chiave della storia di Rocco Siffredi, Lucia, la donna che ha fatto innamorare per la prima volta il pornodivo e l'unica con la quale non finirà mai a letto. Nella serie interpreta la versione giovane di Lucia quando, in un piccolo paese dell'Abruzzo, Ortona, è la ragazza più bella, quella più desiderata ma anche la più chiacchierata tra tutte. Parliamo di Eva Cela, 29 anni, origini albanesi ma un'infanzia vissuta in un piccolo paese sul mare dell'Abruzzo, San Vito Chietino che ha lasciato per trasferirsi a Roma e intraprendere gli studi e successivamente la carriera di attrice.

Eva si sta prendendo, piano piano, il suo posto nel mondo del cinema e della tv, ha un viso che buca lo schermo e un talento innegabile che la fa entrare alla perfezione nei panni dei personaggi che interpreta sul piccolo e grande schermo. Eva è stata Agnese Moro, la figlia di Aldo Moro nella serie di Marco Bellocchio Esterno Notte, è stata Anna, in Palazzina Laf di Michele Riondino e abbiamo visto il suo volto in molte delle fiction Rai più amate dal pubblico, da Don Matteo a Che Dio Ci Aiuti.

Ma ora, Eva Cela è una delle protagoniste indiscusse di Supersex e interpreta, nella serie Netflix dedicata alla vita e alla carriera di Rocco Siffredi, uno dei personaggi più affascinanti, più forti e più vulnerabili, Lucia, una giovane donna, sicura di sè, bellissima e piena di voglia di vivere che sarà costretta a fare i conti con una personalità ribelle, un fascino che è stato per lei fortuna e rovina e un amore viscerale che le succhierà l'anima.

Eva ti abbiamo vista in Supersex, la serie Netflix su Rocco Siffredi dove interpreti uno dei personaggi chiave della storia, Lucia, nella sua versione giovane. Cosa c’è di lei che ti assomiglia o in cosa vorresti assomigliarle?

"Rocco mi ha confidato che in realtà le somiglio molto. Quindi a livello estetico e di connotati direi che ci siamo, il che non mi sembra affatto male. Con Lucia da ragazza condivido l’Abruzzo, il coraggio di vivere liberamente nonostante il pregiudizio che puoi sperimentare quando vivi in un paese, il desiderio di andare altrove per crescere o per trovare la tua strada, il piacere di ballare e di ascoltare musica. Beh, in cosa vorrei somigliarle? Vorrei aver ballato da sola in un bar con gli occhi puntati addosso o essere stata rincorsa dai bambini mentre ero in bicicletta. Lo trovo di una dolcezza unica".

Lucia nella serie viene etichettata come “poco di buono” perché è una ragazza libera, che ama ballare, ama gli uomini e ama il suo corpo. Pensi che ci sia ancora oggi un grosso pregiudizio sulle ragazze libere e sicure di sé?



"Sono fermamente convinta che il male sia negli occhi di chi guarda. Se una ragazza sta ballando, si sta divertendo, sta ridendo e chi la guarda la giudica, mi sembra ovvio dove sia il problema, no? Dopotutto, penso ci sia ancora tanta strada da fare. Le donne libere e determinate spaventano ancora alcuni tipi di persone, il corpo femminile è tutt’ora fonte di dibattito e ci sono tante situazioni in cui le donne sono costrette a lottare per affermare la propria volontà".



Nella serie Netflix sei protagonista di una scena di nudo integrale. Come è stato girarla e qual è il rapporto che hai con il tuo corpo?



"In quanto attrice il mio corpo è un mezzo indispensabile per raccontare una storia. È un concetto che già avevo interiorizzato negli anni del Centro Sperimentale e che sto approfondendo ulteriormente ora che sto studiando teatro alla Silvio D’Amico. L’attore lavora e comunica col proprio corpo. La scena di nudo l’ho affrontata con leggerezza perché sapevo di essere in una situazione protetta. Il set era blindato e gli addetti ai lavori che potevano starmi accanto durante una scena così intima, erano pochissimi, forse dieci. Considerando che le troupe dei film sono numerosissime, parliamo di centinaia e centinaia di persone che lavorano ai progetti e che il pubblico non vede. Inoltre i monitor erano coperti da teli neri che non permettevano di far filtrare nemmeno la luce del sole. Più che altro spero sia stata utile ai fini del racconto!".



Supersex è una serie apparentemente “maschile” e “maschilista” ma guardandola bene ci si rende conto che è molto più femminile e femminista di quanto sembri. Sei d’accordo?



"È sicuramente una serie dove vengono raccontanti tanti tipi di donne, oltre che Rocco. Come detto prima, Lucia è una donna che esplora e cerca di capire se stessa anche tramite la propria sessualità. Questo penso sia un messaggio molto importante e anche femminista".



Qual è il più grande insegnamento che ti ha dato la storia di Rocco Siffredi?

"Quella di Rocco non è di certo una storia semplice, ma è unica. Gli insegnamenti sono molteplici: che non sempre contano le condizioni economiche di partenza e i luoghi di provenienza per poter muovere i primi passi verso i sogni. Spesso sono il nostro corpo e la nostra mente a suggerirci la strada. La parte difficile sta nell’ascoltarli. Nessuno più di noi sa ciò che ci muove dentro. Nemmeno un genitore, per quanto ci conosca. Fino ad ora i pensieri sono ciò che di più riservato abbiamo e nessuno può spiarceli".



Come Rocco Siffredi vieni dall’Abruzzo, da un piccolo paese e ora sei un’attrice affermata del cinema italiano, pensi che le tue origini e il fatto di essere cresciuta in un paesino abbiano creato in te una fame, una spinta maggiore nel volercela fare?



"Probabilmente sì. Io sono stata una ginnasta per tanti anni, le mie origini ma anche lo sport mi hanno formata molto in questo senso. Mi hanno dato tanta determinazione e voglia di riuscire (ma anche e soprattutto di fare sempre cose di cui mi possa ritenere soddisfatta al 100%). Questo mi ha portato ad avere e mantenere un grande focus su quelli che sono i miei obiettivi anche in una grande città come Roma, dove perdere la bussola è semplicissimo e ritrovarla può essere un vero problema".



Quale dei personaggi interpretati finora nella tua carriera ti è rimasto più nel cuore e perché?



"Quando lavori su un personaggio per renderlo reale metti sempre qualcosa di te…è una domanda difficile! Lucia sicuramente, ma anche Anna in “Palazzina Laf” di Riondino. Entrambe hanno una freschezza, una leggerezza solo apparente che mi avvicina a loro, pur avendo delle storie molto diverse dalla mia".



Qual è il sogno nel cassetto che non hai ancora realizzato?

"Ce ne sono tanti, la mia mente non riposa mai! Dico gradualmente quelli più ambiziosi: avere una nomination ai David di Donatello, vincerlo, avere una nomination agli Oscar, vincerlo".