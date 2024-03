Exterritorial, tutto sul nuovo thriller Netflix dagli stessi produttori de La mia prediletta

Dagli stessi produttori della serie Netflix La mia prediletta, arriva un nuovo film thriller tedesco, Exterritorial. Si tratta di un action thriller sulla storia di una donna il cui figlio viene rapito e che farà di tutto per ritrovarlo arrivano, nel frattempo, a scoprire un'oscura cospirazione governativa. Exterritorial è scritto e diretto da Christian Zübert e ha come produttore Kerstin Schmidbauer e Oliver Berben che riveste il ruolo di produttore esecutivo. Si tratta della nuova collaborazione di Netflix con la società di produzione Constantin Film che sta dietro la serie di successo La mia prediletta, titolo che è entrato nella top 10 di tutti i tempi di Netflix dopo essere stata pubblicata solo l'anno scorso. Ma scopriamo qualcosa di più su questo nuovo promettente film thriller.

Exterritorial: la trama

Durante una visita al consolato americano di Francoforte, il figlio della ex agente delle Forze speciali Sara (Jeanne Goursaud) sparisce nel nulla. La cosa ancora più strana è che nessuno sembra ricordarsi che fosse nell'edificio. Sara sa che le autorità tedesche non hanno giurisdizione all'interno del consolato e, se fosse obbligata a uscirne, potrebbe non rivedere mai più suo figlio. Così decide di avventurarsi nelle profondità del consolato, alla disperata ricerca del figlio e ignara del crescente pericolo di un oscuro complotto che la coinvolge.

Exterritorial: chi c'è nel cast

Il cast di Exterritorial è guidato da Jeanne Goursaud (Barbarians) nel ruolo di Sara. A lei si affianca Dougray Scott (Mission: Impossible II), per il quale questo sarà il primo ruolo in lingua tedesca. Interpreterà il capo della sicurezza, Erik Kynch. Infine, Lera Abova (Pitch Perfect: Bumper in Berlin) interpreterà Irina, la figlia di un oligarca russo.

Altri membri del cast sono Kayode Akinyemi (Vikings: Valhalla), Annabelle Mandeng (Unknown), Samuel Tehrani (Runny Dry), Jeremy Schuetze (Jennifer's Body), Kris Saddler e Nina Liu.

Exterritorial: quando esce su Netflix

Exterritorial potrebbe arrivare su Netflix tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025.