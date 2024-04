Fabbricante di lacrime 2 ci sarà? Cosa sappiamo finora

Tratto dal romanzo teen del fenomeno letterario Erin Doom, Fabbricante di lacrime è il nuovo film drammatico di Netflix per un pubblico di giovanissimi. Ispirato ai grandi teen americani, primo tra tutti Twilight, Fabbricante di lacrime è un film diretto da Alessandro Genovesi e prodotto da Iginio Straffi e Alessandro Usai. La sceneggiatura, invece è a cura di Genovesi ed Eleonora Fiorini. La storia è quella di due giovani orfani Nica (Caterina Ferioli e Rigel (Simone Baldasseroni) con gli stessi traumi alle spalle e due modi diversi di affrontare il dolore, lei con la gentilezza e lui con la rabbia. Ma cosa sappiamo a oggi sul possibile continuo di questo film? Diventerà una saga come Twilight oppure si fermerà con il primo capitolo? Scopriamo insieme se Fabbricante di lacrime 2 ci sarà.

Fabbricante di lacrime: la trama

Fabbricante di lacrime racconta la storia di due giovani orfani cresciuti tra le mura di un terribile orfanotrofio. Irrequieto, affascinante e cupo lui, dolce e gentile lei. Entrambi i ragazzi sono legati da un passato traumatico e vengono adottati dalla stessa famiglia. Rigel e Nica diventano fratelli ma tra loro che un legame più profondo e un'attrazione che non attende a mostrarsi e diventare sempre più forte e profonda. Dopotutto gentilezza e rabbia sono solo due diversi modi di combattere il dolore e sia Rigel che Nica saranno destinati a diventare l’una per l’altro proprio quel fabbricante di lacrime.

Fabbricante di lacrime 2 ci sarà?

Fabbricante di lacrime è un film con un finale esaustivo e che, proprio per questo potrebbe concludersi benissimo con questo primo capitolo. Non dovrebbe essere in programma un sequel anche se non possiamo ancora dirlo perché a decretare il futuro del film sarà il pubblico nei primi 28 giorni dalla messa in onda del titolo su Netflix. Se le visualizzazioni saranno alte molto probabilmente questa storia di amore tormentato continuerà e le strade da poter intraprendere sono diverse. Molte sottotrame legate a personaggi secondari, infatti, sono lasciate in sospeso e potrebbero essere sviluppate in un secondo film, ma staremo a vedere come sarà accolto Fabbricante di lacrime dal pubblico.

Fabbricante di lacrime 2: quando esce su Netflix

Fabbricante di lacrime 2, se dovesse essere rinnovato da Netflix potrebbe uscire nel 2025.