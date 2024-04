Fabbricante di lacrime: come finisce tra Rigel e Nica, la spiegazione del finale

Fabbricante di lacrime è il nuovo film Netflix tratto dal romanzo di Erin Doom, la giovane scrittrice diventata un fenomeno letterario proprio con questo libro, il più venduto in Italia nel 2022. Ora, Netflix ha adattato la storia del romanzo in un film per un pubblico teen con protagonisti Caterina Ferioli nei panni di Nica e Simone Baldasseroni in quelli di Rigel. Diretto da Alessandro Genovesi e scritto da lui insieme a Eleonora Fiorini, Fabbricante di lacrime è arrivato su Netflix ed è pronto a conquistare il pubblico italiano e non solo. Ma come finisce il film? Come si conclude la storia d'amore tra Nica e Rigel? Scopriamolo insieme.

Fabbricante di lacrime: la trama

Fabbricante di lacrime racconta la storia di due giovani orfani cresciuti tra le mura di un terribile orfanotrofio. Irrequieto, affascinante e cupo lui, dolce e gentile lei. Entrambi i ragazzi sono legati da un passato traumatico e vengono adottati dalla stessa famiglia. Rigel e Nica diventano fratelli ma tra loro che un legame più profondo e un'attrazione che non attende a mostrarsi e diventare sempre più forte e profonda. Dopotutto gentilezza e rabbia sono solo due diversi modi di combattere il dolore e sia Rigel che Nica saranno destinati a diventare l’una per l’altro proprio quel fabbricante di lacrime.

Fabbricante di lacrime: la spiegazione del finale

Alla fine del film Fabbricante di lacrime Nica e Rigel fanno un incidente finendo nel fiume dopo essersi tuffati da un ponte molto alto e questa caduta provoca a Rigel un forte trauma. Il ragazzo, infatti, è ricoverato in ospedale ed è in come mentre Nica non ha riportato grosse ferite perché protetta dal ragazzo durante la caduta. I due, infatti, stavano scappando da Lionel, il ragazzo che si è innamorato di Nica e che ha tentato di stuprarla durante la festa della scuola. Ma i colpi di scena non sono finiti qui perché Rigel ha deciso di lasciare la famiglia d'adozione e tornare in orfanotrofio tra le grinfie della temutissima Margaret, la custode dell'orfanotrofio. Margaret, così, torna a essere la custode legale del ragazzo, che è l'unico bambino che abbia mai trattato bene nell'orfanotrofio e verrà denunciata da tutti gli altri bimbi, ormai cresciuti, per le violenze subite da bambini. Così, Margaret finisce a processo e la testimonianza di Nica sarà fondamentale per il suo arresto.

Nica e Rigel dopo essersi allontanati si riavvicinano, Nica capisce che era lui a tenerle la mano da bambini quando lei subiva violenza e adesso la loro attrazione e l'amore che provano l'uno per l'altra diventano realtà. I due infatti, alla fine del film vengono mostrati da adulti con una bambina, che sarà la loro figlia. Con questa visione del futuro insieme e di quel destino triste cambiato per sempre, si conclude Fabbricante di lacrime.