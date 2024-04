Che delusione il film Fabbricante di lacrime

Fabbricante di lacrime

Due giovani orfani, un amore viscerale che diventa irresistibile e una leggenda misteriosa che parla di un artigiano colpevole di forgiare lacrime di cristallo in grado di far piangere le persone. Tutto questo è Fabbricante di lacrime, il nuovo film Netflix tratto dal romanzo teen del fenomeno letterario Erin Doom diventato il libro più venduto in Italia nel 2022. La piattaforma di streaming ha deciso di trarre da questa storia un film per ragazzi, un teen che punta a parlare al cuore di una generazione di giovanissimi per farli sentire meno soli, più compresi, dare loro esempi in cui potersi identificare. Prodotto dal papà delle Winx Iginio Straffi e Alessandro Usai, diretto da Alessandro Genovesi e scritto da quest'ultimo insieme alla sceneggiatrice Eleonora Fiorini, Fabbricante di lacrime è un film che punta a diventare il nuovo fenomeno teen italiano che strizza l'occhio a titoli americani come Twilight ma che fa il grossolano errore di pensare di più alle "vendite" che alla qualità. E ora vi spieghiamo il perché.

Fabbricante di lacrime: la trama

Fabbricante di lacrime racconta la storia di due giovani orfani. Irrequieto e cupo lui, dolce e gentile lei. Entrambi sono legati da un passato traumatico che li accomuna, così come li accomuna la stessa famiglia adottiva. Rigel e Nica diventano fratelli ma tra loro che un legame più profondo e un'attrazione che non attende a mostrarsi e diventare sempre più forte. Dopotutto gentilezza e rabbia sono solo due diversi modi di combattere il dolore e sia Rigel che Nica saranno destinati a diventare l’una per l’altro proprio quel fabbricante di Lacrime della misteriosa leggenda che narra di un misterioso artigiano, colpevole di aver forgiato tutte le paure e le angosce che abitano il cuore degli uomini.

Fabbricante di lacrime: uno strano mix di cliché, amore tossico e frasi fatte

Se vi aspettate da Fabbricante di lacrime un film di qualità preparatevi a restare delusi perché questo adattamento cinematografico del romanzo di Erin Doom è una grandissima delusione. Netflix, purtroppo, è caduta nell'errore di pensare di più a vendere un prodotto che a fare un bel film e la trama semplicistica e piena di lacune di Fabbricante di lacrime ne è la dimostrazione. Lo si capisce fin dai primi minuti del film che qualcosa non funziona in questo film. I personaggi non vengono approfonditi, descritti a dovere e lasciati crescere dando tempo allo spettatore di capire le loro storie, affezionarsi alle loro personalità, identificarsi con il loro dolore.

Molte scene sono scollate tra loro e molte trame secondarie vengono lasciare irrisolte. Fabbricante di lacrime è un film che ha fretta di lanciare stimoli al pubblico e di inserire nella trama temi sociali attuali e "di moda" ma non approfondisce a dovere come l'inclusività, l'omosessualità, la salute mentale, la violenza di genere, gli abusi sui minori. Tutti elementi che rendono il film un'accozzaglia superficiale di temi sociali, di frasi fatte e di cliché.

Anche la storia d'amore tra i due protagonisti Nica e Rigel non riesce a convincere perché racconta più un amore tossico che un amore sano - e forse non è un bellissimo esempio da dare ai più giovani - in più non viene contestualizzata, non ha una sua evoluzione ma è solo buttata sullo schermo con scene erotiche abbastanza sterili che perdono il loro senso più profondo proprio perché più estetiche che funzionali alla storia.

Così, Fabbricante di lacrime da fenomeno letterario diventa delusione cinematografica dimostrandosi un film grossolano, frettoloso, semplicistico e decisamente poco emozionante. Peccato.

Voto: 5