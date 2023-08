Daphne di Bridgerton torna su Netflix nel thriller romantico "Fair Play"

L'avevamo lasciata alle prese con l'amore ai tempi della Reggenza, nella prima stagione di Bridgerton, ma adesso, Phoebe Dynevor, è pronta a vestire i panni di una donna contemporanea divorata dall'ambizione nel nuovo thriller Netflix, Fair Play. Ebbene sì perché Daphne di Bridgerton che per sbarcare di nuovo su Netflix in una nuova pellicola che la vedrà protagonista di una storia di passione, segreti e ambizione insieme a Alden Ehrenreich, prima opera della regista esordiente Chloe Domont.

Prodotto esecutivamente da Rian Johnson e Ram Bergman (la coppia dietro Glass Onion: A Knives Out Mystery), Fair Play esamina il modo in cui le dinamiche di potere influiscono sulle relazioni romantiche. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire qualche dettaglio in più su questo atteso thriller romantico, compresa la data di uscita su Netflix.

La trama di Fair Play

Emily (Phoebe Dynevor, Bridgerton) e Luke (Alden Ehrenreich, Hail, Caesar!) sono una coppia di neo-fidanzati che condivide un appartamento a New York, dove lavorano insieme presso il fondo speculativo One Crest Capital, anche se il protocollo dell'ufficio impone loro di mantenere segreta la loro relazione personale. Quando Emily e Luke si trovano in lizza per la stessa promozione, sono costretti a confrontarsi con il ruolo che l'ambizione gioca nella loro relazione. Emily si pone in secondo piano per placare il suo fidanzato, ma cerca lo stesso di dimostrare il suo valore al suo superiore (Eddie Marsan, Ray Donovan) per poter ottenere la promozione.

Questo film nasce dalla riflessione personale della scrittrice e regista Chloe Domont su come le sue relazioni passate siano state influenzate dalle sue aspirazioni professionali.

"Molti di noi sono in bilico tra il desiderio di aderire a una società moderna e femminista, ma sono stati cresciuti con idee tradizionali di mascolinità e ruoli di genere - dice Domont - È qui che si trova il conflitto tra uomini e donne nei luoghi di lavoro e dietro le porte delle camere da letto. Ed è ancora un problema perché non sappiamo come parlarne".

Fair Play: il trailer ufficiale

Fair Play: quando esce su Netlfix

Fair Play debutterà su Netflix il prossimo 13 ottobre 2023.