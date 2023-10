Perché Fair Play su Netflix è un film assolutamente da evitare

Fair Play

Fair Play su Netflix si presenta come un thriller che punta a far riflettere sul tema dell'ambizione femminile sia percepita dagli uomini come una minaccia e i successi lavorativi delle donne vengano vissuti, da queste, più con un senso di colpa che con orgoglio. Fin qui tutto molto interessante. C'è qualcosa che non funziona, però, nella realizzazione di questo film, diretto da Chloe Domont e ispirato alla sua stessa vita, che se sulla carta sembra interessantissimo, nella resa finale è una vera e propria delusione.

Fair Play inizia da una storia d'amore tra due colleghi, Emily (Phoebe Dynevor) e Luke (Alden Ehrenreich), il cui legame è così forte da decidere di sposarsi. Peccato che di questo fidanzamento non sa niente nessuno, soprattutto a lavoro dove i due fanno finta di conoscersi a malapena. E se questo strano equilibrio sembra funzionare per entrambi, il tutto viene messo a repentaglio dalla promozione di lei che innesca alcune dinamiche di ripicca e vendetta che non possono che portare al crollo di tutto.

Che l'intenzione del film sia quella di inorridire e lasciare l'amaro in bocca è chiaro ma forse, la regista, con Fair Play si fa prendere un po' troppo la mano trasformando questo film, che doveva far riflettere, in un racconto esageratamente violento e fuori dalle righe che ci fa pentire di aver scelto questo film. La trama non evolve, così come non evolvono i personaggi che, al contrario, peggiorano restando intrappolati nei ruoli che hanno scelto di interpretare per mera apparenza e diventano vittime di se stessi.

Fair Play è un film oscuro, a tratti angosciante e decisamente ostile che racconta il punto più basso a cui due esseri umani possono arrivare senza dare loro la possibilità di imparare dei propri errori e rimediare alle proprie scelte sbagliate. Phoebe Dynevor dopo Bridgerton torna su Netflix in un ruolo diametralmente opposto a quello di Daphne che, però, non la valorizza come attrice, non le dà la possibilità di emergere e dare un bell'esempio al pubblico.

Non fate l'errore di iniziare a guardare Fair Play su Netflix, non perdete neanche un attimo di tempo dietro questo film che trascina all'interno di un vortice di negatività, angocia e pesantezza. Piuttosto scegliete altro.

Voto: 4