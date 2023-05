Faithfully Yours, le cose da sapere sul film Netflix che tutti stanno guardando

Su Netflix c'è un film che all'improvviso è balzato al secondo posto della top 10 e sembra proprio stia conquistando tutti. Si intitola Faithfully Yours ed è un thriller psicologico dei Paesi Bassi che racconta una storia fatta di segreti, colpi di scena e scambi di persona. Un film su due migliori amiche che vivono vite segrete usandosi come alibi e che si ritroveranno in un giro di misteri agghiacciante. Ma cosa sappiamo di più su Faithfully Yours e perché tutti lo stanno guardando su Netflix? Scopriamolo insieme.

Il trailer ufficiale di Faithfully Yours

La trama di Faithfully Yours

Le migliori amiche Bodil e Isabel vivono avventure segrete usando l'una come alibi l'altra. Quando Isabel viene uccisa nel momento in cui avrebbero dovuto trovarsi insieme, Bodil rimane intrappolata nella sua stessa rete di bugie.

Perché tutti stanno guardando Faithfully Yours su Netflix?

C'è qualcosa che affascina nelle storie di scambi di vite, segreti, relazioni extraconiugali, sesso trasgressivo e morti improvvise. Sono storie che girano attorno al mistero, al non detto a quel segreto che gli spettatori condividono con un personaggio della storia che crea, così, un fortissimo legame tra la realtà di chi sta guardando il film e la finzione raccontata all'interno della pellicola. Faithfully Yours ha tutti questi elementi, ha il sesso proibito, ha gli scambi di persona, i colpi di scena e tantissimi segreti da svelare. Di conseguenza, questo thriller psicologico dove due migliori amiche non fanno altro che mentire continuamente finché una di loro non perde la vita è il perfetto esempio di film che tiene incollati allo schermo. E proprio per questo motivo, attrae. In più la trama ricorda un'altra serie Netflix che giocava con gli stessi elementi, Echoes, la storia di due sorelle che si scambiavano continuamente vita, mariti e famiglia.

Quando è uscito Faithfully Yours su Netflix

Il film Faithfully Yours è uscito su Netflix lo scorso 22 dicembre 2022. Oggi, però, è secondo in classifica dietro solo il fenomeno The Mother.