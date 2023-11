Family Switch, il nuovo film Netflix con Jennifer Garner, trama e quando esce

Netflix sta per lanciare una nuova commedia per famiglie con Jennifer Garner protagonista. Il film in questione si intitola Family Switch ed è una comedy con un cast corale divertente e profonda che basa la sua trama su un equivoco che porterà i membri di una famiglia a svegliarsi nel corpo l'uno dell'altro. Come andrà a finire? A voi scoprirlo ma, intanto, ecco tutto quello che sappiamo sul nuovo film Netlfix Family Switch.

Family Switch: la trama

Jess e Bill Walker fanno del loro meglio per tenere unita la famiglia quando i figli crescono e diventano sempre più indipendenti e distanti. Dopo un incontro casuale con un'astrologa però, l'intera famiglia si risveglia nel corpo di un familiare diverso, la mattina del giorno più importante della propria vita. Riusciranno i Walker a ritrovare in tempo il legame che li unisce per ottenere una promozione, un colloquio per il college, un contratto discografico e un posto nella squadra di calcio? Jennifer Garner, Ed Helms, Emma Myers e Brady Noon sono i protagonisti di questa commedia per famiglie diretta da McG e tratta dal libro Bedtime For Mommy di Amy Krouse-Rosenthal.

Family Switch: il trailer

Family Switch: quando esce su Netflix

Family Switch debutterà su Netflix il prossimo 30 novembre 2023 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.