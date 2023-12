Family Switch, su Netflix, si o no?

Più ci avviciniamo al Natale e più Netflix inizia a proporre al pubblico nuove commedie natalizie. Ed è proprio una comedy sul Natale a fare capolino non solo tra le nuove uscite Netflix di dicembre ma anche tra i film più visti del momento. Parliamo di Family Switch, un film per tutta la famiglia con Jennifer Garner e Ed Helms tratto dal libro Bedtime For Mommy di Amy Krouse-Rosenthal. Ma vale la pena addentrarsi nella visione di Family Switch su Netflix oppure sarebbe meglio optare per qualche altro titolo? Family Switch sì o no?

Prima di rispondere a questa domanda, vediamo nel dettaglio di cosa parla il film.

La storia di Family Switch gira attorno a Jess e Bill Walker che fanno del loro meglio per tenere unita la famiglia quando i figli crescono e diventano sempre più indipendenti e distanti. Dopo un incontro casuale con un'astrologa però, l'intera famiglia si risveglia nel corpo di un familiare diverso, la mattina del giorno più importante della propria vita. Riusciranno i Walker a ritrovare in tempo il legame che li unisce per ottenere una promozione, un colloquio per il college, un contratto discografico e un posto nella squadra di calcio?

Iniziamo con il dire che questa commedia familiare natalizia è esattamente ciò che ci si aspetta da un film di questo tipo. Il che non è necessariamente un male. Dopotutto il successo di questa tipologia di film sta proprio fatto di essere una zona di comfort e nel regalare al pubblico la possibilità di tuffarsi in un'atmosfera sognante, positiva, divertente e anche prevedibile. E da questo punto di vista Family Switch è il film perfetto per passare una serata davanti alla tv in totale leggerezza e senza troppe pretese. Ma ciò che dà a questo film quel qualcosa in più è il fatto che spinge anche a una riflessione che va un po' più in profondità sul rapporto genitori-figli, su quanto gli adulti abbiano più bisogno di sentirsi ancora "bambini" e su come, a volte, cambiare prospettiva sia davvero la soluzione per una vita più consapevole e, perché no, anche più felice.

Per quanto la trama di Family Switch non sia originalissima, il risultato finale non è niente male. Un film ironico, dinamico spensierato ma anche capace di toccare corde più profonde e di parlare un linguaggio universale. Quindi, se avete voglia di leggerezza, di atmosfera natalizia e di una bella dose di positività, Family Switch è il film perfetto per voi. Se poi non amate questo genere di film e avete voglia di qualcosa di più drammatico e introspettivo, sarà meglio optare per altro.

Voto: 6,5